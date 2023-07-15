شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Meta قد تطلق"نسخة تجارية" من نموذج لغتها للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع الشركات الآن بسهولة إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، وقد فتحت شركات مثل Google و OpenAI ، صانع ChaGPT ، نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للشركات ، ويقال إن شركة Meta الأم على Facebook تنضم إلى المعركة، فوفقًا لأحد التقارير ، من المقرر أن تطلق شركة التواصل الاجتماعي نسخة تجارية جديدة من نموذج اللغة LLaMA.

وذكرت صحيفة Financial Times أن الإصدار التجاري LLaMA سيساعد الشركات على تطوير روبوت محادثة مخصص. سمحت Meta بالفعل للباحثين والأكاديميين بالوصول إلى نموذج لغتها.

وقال Yann LeCun ، نائب رئيس Meta في وقت سابق من هذا الشهر. "سيتغير المشهد التنافسي للذكاء الاصطناعي تمامًا في الأشهر المقبلة ، في الأسابيع المقبلة ربما ، عندما تكون هناك منصات مفتوحة المصدر تكون في الواقع جيدة مثل تلك التي ليست كذلك".

وأعلنت Meta عن LLaMA في فبراير من هذا العام بعدة أحجام (معلمات 7B و 13 B و 33 B و 65 B) بحيث يمكن استخدامها من قبل مجموعة من المستخدمين والشركات، وفي I / O 2023 ، تحدثت Google أيضًا عن العديد من LLMs التي تناسب الشركات ذات الأحجام المختلفة.

ووفقًا للتقرير ، قد تتطلع Meta أيضًا إلى إنشاء روبوتات دردشة AI مخصصة لفرد أو شركة. ألمح الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج وغيره من المديرين التنفيذيين إلى الدفع نحو إنشاء روبوتات دردشة متعددة بالذكاء الاصطناعي عبر منصات Meta ، Instagram و WhatsApp و Facebook ، والتي سيتم تشغيلها بواسطة LLMs.

وسط هذه التقارير ، أعلن زوكربيرج أيضًا أن الشركة تفتح أيضًا مصدرًا لمجموعة بيانات الكلام الجديدة. الدافع من مجموعة البيانات هذه هو جعل نماذج التعرف على الكلام تفهم بشكل أفضل أنماط التحدث واللهجات.