شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغير لون أكثر من نصف محيطات الأرض في العشرين عاما الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة أن أكثر من نصف محيطات العالم قد طورت لون أخضر في العقدين الماضيين بسبب الاحتباس الحرارى، حيث كشفت قياسات لون سطح المحيط المأخوذة عبر الأقمار الصناعية على مدار العشرين عامًا الماضية عن زيادة في نمو العوالق النباتية، وهي الميكروبات الشبيهة بالنباتات الشائعة في أعالي المحيط.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التغير اللوني خفي للعين البشرية، لكن معدات الأقمار الصناعية التي تديرها وكالة ناسا أكدت أن أكثر من 56% من محيطات العالم، وهي مساحة شاسعة، أصبحت أكثر اخضرارًا.

ووفقًا للباحثة المشاركة في الدراسة ستيفاني دوتكيويتز، عالمة الأبحاث وممثلة المناخ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، فإن "رؤية ذلك يحدث بالفعل على أرض الواقع، ليس مفاجئًا، ولكنه مخيف"، مضيفة: "هذه التغييرات تتسق مع التغيرات التي يسببها الإنسان في مناخنا".

حلل فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة، عقود من بيانات لون المحيط التي تم جمعها بواسطة مقياس طيف التصوير بالرنين المغناطيسي (MODIS) على متن القمر الصناعي أكوا التابع لناسا.

أظهرت بيانات الألوان، التي تم جمعها من مدار أرضي منخفض، أن المحيطات الاستوائية الأكثر سخونة بالقرب من خط الاستواء أصبحت أكثر اخضرارًا باستمرار بمرور الوقت.

يمكن تفسير نمو العوالق النباتية، وهي أساس السلسلة الغذائية البحرية التي تساعد في الحفاظ على الكريل والأسماك والطيور البحرية والثدييات البحرية، على أنه علامة على صحة المحيطات.

لكن النمو المفرط واضمحلال امتصاص الأكسجين الناجم عن الكتل الكبيرة من هذه الميكروبات ارتبط باستمرار بارتفاع المناطق الميتة في المحيطات والهجرات البحرية الجماعية لأكثر من عقد من الزمان.

تتبع الباحثون سبعة أطوال موجية من الضوء الملون من سطح المحيط عبر نظام MODIS الموجود على متن القمر الصناعي أكوا التابع لناسا.

على الرغم من أن المحيط يظهر بشكل موحد باللون الأزرق للعين المجردة، إلا أن لونه الحقيقي يحتوي على مزيج من هذه الأطوال الموجية، التي تتعدى الأزرق والأخضر إلى الأحمر، والتي يختلف بعضها كثيرًا من سنة إلى أخرى، وبالتالي يوفر إشارة أكثر بكثير من الضوضاء.

أجرى كايل وفريقه تحليلًا إحصائيًا باستخدام جميع الأطوال الموجية السبعة التي تم قياسها بواسطة القمر الصناعي أكوا وليس فقط الأطوال الموجية المستخدمة عادةً لقياس التغيرات في صبغة الكلوروفيل الخضراء من نشاط العوالق النباتية.

وكشف نموذج غازات الاحتباس الحراري عن لون سطح المحيط في العالم الأكثر خضرة، وهو بالضبط ما وجده كايل في بيانات MODIS-Aqua.