شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أصبح Threads أسرع التطبيقات نموا في تاريخ السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق على تطبيق شركة ميتا الجديد Threads لقب "قاتل تويتر"، وذلك في إشارة إلى منافسته الشرسة مع منصة التغريدات والتشابه بينهما والرتم السريع في اكتساب المستخدمين، حيث تخطى التطبيق 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.

وأصبح تطبيق "Threads" من أسرع التطبيقات نموا في تاريخ السوشيال ميديا، وذلك بزيادة كبيرة في عدد المستخدمين الجدد في أيامه القليلة الأولى، لم يسبق له مثيل من قبل أي شركة أخرى تهدف إلى منافسة منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أو أي تطبيق تقريبًا في العقد الماضي، فإن "Threads" سجل أكثر من 100 مليون مستخدم في خمسة أيام فقط، وفقًا لبيانات Quiver Quantitative.

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، أن عدد الاشتراكات كان "يفوق توقعاتنا" عندما بلغ 70 مليون اشتراك، أما عند بلوغه 100 مليون، أشار إلى أن الطلب طبيعي "في الغالب دون العديد من العروض الترويجية.

كما أنه في غضون ساعتين من إطلاقه، أجرى 2 مليون شخص عملية تنزيل التطبيق، وخلال يوم واحد، نشر المستخدمون بالفعل أكثر من 95 مليون مشاركة و 190 مليون إعجاب، نقلاً عن بيانات الشركة الداخلية.

وجدير بالذكر أنه حاولت العديد من شركات التكنولوجيا الاستفادة من اضطراب تويتر في الأشهر الأخيرة، لكن Threads كانت له الضربة الأقوى على الإطلاق حيث تمكن من تحقيق شعبية كبيرة من الساعات الأولى على حساب الأزمات والغضب الشديد من بعض قرارات إيلون ماسك رئيس منصة تويتر مرخا بشأن تقييد عدد مشاهدة التغييرات للمستخدمين.

كما أنه تمكن من تحقيق هذه الأرقام من التسجيلات مدعوما بقاعدة مستخدمي انستجرام الهائلة التي تضم أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا حول العالم.