شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق أول رحلة فضائية خاصة للركاب من Virgin Galactic فى 10 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الآن بعد أن قامت Virgin Galactic بأول رحلة فضاء تجارية لها ، أصبحت جاهزة لنقل المدنيين على متنها، وتتوقع الشركة الآن إطلاق أول رحلة ركاب خاصة Galactic 02 في أقرب وقت ممكن في 10 أغسطس.

ولم تكشف فيرجن بعد عن أسماء جميع المعنيين ، ولكن سيكون هناك ثلاثة ركاب إلى جانب الطاقم المعتاد ، وحلقت الرحلة التجارية الافتتاحية ، Galactic 01 ، في أواخر يونيو.

ومع ذلك ، كان جميع الركاب الثلاثة موظفين حكوميين إيطاليين (اثنان من القوات الجوية وعضو واحد في مجلس البحوث) يجرون دراسات الجاذبية الصغرى في حين أنه ليس من الواضح ما الذي سيفعله طاقم 02 المدني ، يمكن أن يكونوا سائحين هذه المرة.

وقامت الشركة بتكثيف عملياتها في الأشهر الأخيرة بعد العديد من التأخيرات من السنوات السابقة في حين أن Galactic 02 هي مجرد رحلة فضائية فيرجن السابعة من أي نوع ، فهي الثالثة في عام 2023 ، وتقول الشركة إنها تنشئ "إيقاعًا منتظمًا" للرحلات الجوية ، ويمكنك أن تتوقع أن تصبح روتينية نسبيًا إذا سارت هذه الرحلة كما هو مخطط لها.

ويعد التردد المحسن مهمًا للشؤون المالية للشركة وعملت فيرجن بخسارة لسنوات ، وخسرت أكثر من 500 مليون دولار في عام 2022 ، ولن تعوض الشركة تلك الخسائر في أي وقت قريب حتى بسعر 450 ألف دولار لكل تذكرة ، ولكن دفع العملاء هو المفتاح لتخفيف الضربة وإثارة قضية السياحة الفضائية.

وقامت Blue Origin و SpaceX بالفعل بنقل المدنيين إلى الفضاء ، وعلى ارتفاعات أعلى من ذباب فيرجن الذي يزيد عن 50 ميلاً ، ومع ذلك لم يضعوا جداول انطلاق منتظمة للسياح.

ولن تحدث رحلات SpaceX إلى القمر حتى تتمكن الشركة من إنهاء اختبار المركبة الفضائية ، وتنتظر Blue Origin استئناف الرحلات بعد فشل صاروخ عام 2022، وفي هذا الصدد قد تكون Virgin هي الأقرب لتحقيق أهدافها السياحية طالما تحافظ على وتيرة وضعها هذا الصيف.