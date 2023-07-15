تكنولوجيا: هاتف Realme C53 ينطلق للسوق الهندي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق نموذج جديد من هاتف Realme C53 في السوق الهندي في 19 من يوليو، على أن يتميز هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

شاركت Realme مقطع فيديو تشويقي على منصة تويتر مؤخراً أكدت من خلاله على موعد إطلاق Realme C53 في السوق الهندي.

ولقد أوضحت الشركة من خلال إعلانها التشويقي أن الهاتف يأتي في الهند بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن الإعلان التشويقي لم يوضح تفاصيل أكثر حول مواصفات الإصدار الجديد من الهاتف.

من جانب أخر انطلق هاتف Realme C53 في السوق الصيني بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تميز الهاتف بتصميم ثنائي الألوان في الغطاء الخلفي.

كما يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية مع فلاش LED، ومن المقرر أن يتميز النموذج الجديد بسماكة أكبر 7.99 مم نتيحة للمستشعر المميز بدقة 108 ميجا بيكسل، مقارنة بالإصدار السابق الذي تميز بسماكة 7.49مم.

يذكر أن النموذج الجديد من هاتف Realme C53 يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W كبديل لقدرة 30W التي قدمت لإصدار السوق الصيني.

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