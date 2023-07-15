تكنولوجيا: هاتف Infinix Hot 30 5G ينطلق برقاقة Dimensity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix مؤخراً عن هاتف Infinix Hot 30 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 6020، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما يتوفر بسعر يبدأ من 152 دولار.

يتميز هاتف Infinix Hot 30 5G بشاشة LCD بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 6020، ويتميز بذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تتضمن الإعدادات فلاش LED.

كما ينطلق Hot 30 5G بنظام تشغيل Android 13 الذي يرتكز على واجهة XOS 13، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يدعم قدرة شحن 18W.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في إطار الهاتف، كما يضم مكبرات صوتية بنظام ستريو، ومدخل للسماعات، أيضاً يتوفر Infinix Hot 30 5G بألوان الأسود والأزرق بسعر يبدأ من 153 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

اعلان





