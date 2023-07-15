شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحظر مستخدمى الاتحاد الأوروبى من الوصول إلى ثريدز عبر VPN.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تحاول الاشتراك في Thread من خلال شبكة افتراضية خاصة (VPN) إذا كنت تعيش في أوروبا، أكدت Meta أنها تمنع مستخدمي الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى الشبكة الاجتماعية الجديدة عبر VPN، كما يوضح المستشار مات نافارا لن يتم تحميل المحتوى والإشعارات والملفات الشخصية بشكل صحيح ويقول بعض المستخدمين إن بإمكانهم استخدام مؤشرات الترابط بدون شبكة افتراضية خاصة إذا كانوا قد سجلوا مسبقًا بواحد ، ولكن قد لا ترغب في الاعتماد على عمل هذه الثغرة.

فى بيان ، قالت Meta إنها تتخذ "مزيدًا من الإجراءات" لمنع الأشخاص من الوصول إلى المواضيع في البلدان الأوروبية التي لا يتوفر فيها التطبيق، ومع ذلك تقول الشركة إن أوروبا تظل "سوقًا مهمًا للغاية" وإنها تأمل في توسيع نطاق توفرها في المستقبل ، لا توفر الشركة جدولًا زمنيًا لمزيد من عمليات الطرح ، ولكن التطبيق حاليًا تقريبي ويفتقد ميزات مهمة مثل علامات التصنيف، وفقا لتقرير engadget.

والخيوط متاحة للمستخدمين في أكثر من 100 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، ولكن ليس في الاتحاد الأوروبى ، ويعتبر الاتحاد Meta تقنية "حارس البوابة" في المنطقة ، ويقال إن الشركة تريد التأكد من أن نهج مشاركة البيانات الخاص بخيوط الغزل يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية القادم.

والخيوط مبنى على البنية التحتية لـ Instagram وقد تستورد البيانات من هذا النظام الأساسى ، كما قرر الاتحاد الأوروبي أن Meta يجب أن تحصل على إذن لعرض الإعلانات المخصصة ، مما قد يضيف المزيد من التعقيدات.

هناك ضغط على Meta للتوسع استحوذت الخيوط على 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع ، وتعتبر بالفعل أكبر تهديد على تويتر و يلاحظ الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن النمو حتى الآن كان إلى حد كبير "عضويًا" ، بدون إعلانات أو أساليب ترويجية مألوفة أخرى. في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان الاستخدام سيتوقف على المدى الطويل ، فإن التوسع فى الاتحاد الأوروبى يمكن أن يحافظ على هذا الزخم ، ويعتقد المحللون الخارجيون أن حركة مرور Twitter تنخفض بالفعل نتيجة لمحاولة المستخدمين أو التبديل إلى المواضيع.