تكنولوجيا: جهاز Lenovo Tab M10 5G اللوحي ينطلق برقاقة Snapdragon 695

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن جهاز Lenovo Tab M10 5G اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 695، وسعر 304 دولار.

يتميز جهاز Lenovo Tab M10 5G بشاشة LCD بحجم 10.61 إنش، ودقة عرض 1200 في 2000 بيكسل، كما تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث 60Hz، ونسبة سطوع 400 nit، أيضاً يأتي الجهاز بمعايير TUV في الشاشة.

ويدعم Tab M10 5G رقاقة معالج Snapdragon 695، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي بمكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو، وتقنية Dolby Atmos، كما يضم الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات.

كما ينطلق الجهاز بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع فلاش LED.

ويضم الجهاز بطارية بقدرة 7700 mAh، كما يأتي بنظام تشغيل Android 13، كما يتوفر Lenovo Tab M10 5G باللون الأزرق بسعر 304 دولار.

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