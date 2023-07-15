شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح ألعاب الهاتف المحمول على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل تطورًا مثيرًا لعشاق الألعاب من خلال تمكين القدرة على لعب ألعاب المحمول على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مع إطلاق Google Play Games على الكمبيوتر الشخصي، سيتمكن اللاعبون من تنزيل ألعاب الهاتف وتشغيلها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، والاستفادة من مزايا الشاشات الكبيرة وأدوات التحكم المحسّنة التي يتم تسهيلها من خلال إدخالات الماوس ولوحة المفاتيح ومع ذلك، فإن هذا التطوير الجديد متاح حاليًا في الإصدار التجريبي ويمكن للمستخدمين التقدم للحصول عليه.

قالت جوجل في منشور بالمدونة،" الإصدار التجريبي من Google Play Games على الكمبيوتر الشخصي متاح الآن للاعبين في الهند، يمكن للاعبين المشاركين في الإصدار التجريبي تشغيل ألعاب الهاتف المحمول عبر هواتفهم ، والأجهزة اللوحية ، وأجهزة Chromebook ، وأجهزة الكمبيوتر.

تدعي جوجل أنه يمكن للاعبين أيضًا استئناف تقدمهم في الألعاب بسلاسة حيث تضمن مزامنة مكتبات الألعاب عبر الأجهزة تجربة مستمرة، تتضمن المجموعة المتنوعة من الألعاب ألقابًا شهيرة من مطورين هنود مثل Ludo King و Hitwicket Games ، بالإضافة إلى ألقاب مشهورة عالميًا مثل Eversoul و Lords Mobile وغيرها.

لتعزيز تجربة الألعاب بشكل أكبر، قدمت Google ميزات جديدة مثل إعادة تعيين لوحة المفاتيح مما يوفر للمستخدمين إمكانيات تخصيص متزايدة. بالإضافة إلى ذلك ، خفضت شركة التكنولوجيا العملاقة الحد الأدنى من مواصفات الكمبيوتر المطلوبة ، مما جعل ألعاب Google Play في متناول جمهور أوسع.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في تجربة ذلك الاشتراك في الإصدار التجريبي من خلال زيارة جوجل بلاي جيمز، كذلك يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك متوافقًا أيضًا مع لعبة الهاتف المحمول التي ستلعبها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأن تكون هذه اللعبة المحمولة متاحة أيضًا في إصدار الكمبيوتر الشخصي، فيما تشير جوجل أن العديد من ألعاب الهواتف المحمولة يمكن لعبها على جهاز الكمبيوتر.

لضمان التوافق مع تجربة الألعاب يجب أن يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 (v2004) كنظام تشغيل، واستخدام محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) به ما لا يقل عن 10 جيجابايت من مساحة التخزين المتاحة لتحقيق الأداء الأمثل.

بالنسبة للرسومات يلزم وجود وحدة معالجة رسومات Intel UHD Graphics 630 أو بديل مشابه، يجب أن يحتوي المعالج على 4 أنوية فعلية لوحدة المعالجة المركزية على الأقل، لأن بعض الألعاب تتطلب على وجه التحديد وحدة المعالجة المركزية إنتل، علاوة على ذلك يجب أن يحتوي النظام على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت على الأقل لتشغيل الألعاب بسلاسة. من المهم أيضًا أن يكون لديك حساب مسؤول في ويندوز والتأكد من تشغيل ظاهرية الأجهزة.