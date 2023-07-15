تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy S23 FE للأسواق العالمية برقاقة Exynos 2200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S23 FE في الربع الثالث من هذا العام، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لدعم النموذج الخاص بالأسواق العالمية من الهاتف برقاقة Exynos 2200.

رصد الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Galaxy S23 FE في منصة Geekbench إستعداداً للإعلان المرتقب عن هذا الإصدار.

ومن المقرر أن يضم هذا النموذج رقاقة معالج Exynos 2200 المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم هاتف Galaxy S22 Ultra، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ويختلف هذا الإصدار عن النموذج المخصص لسوق الولايات المتحدة، الذي يأتي Galaxy S23 FE برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 وأيضاً ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت دعم Galaxy S23 FE بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يضم كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

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