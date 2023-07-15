تكنولوجيا: سوني تكشف عن كاميرة Sony A6700 APS-C بدون مرآة داخلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني عن كاميرة Sony A6700 APS-C بدون مرآة داخلية، وبمستشعر بدقة 26 ميجا بيكسل، وميزة التركيز التلقائي بتقنية الذكاء الإصطناعي.

تأتي كاميرة A6700 بتصميم يحاكي إلى حد كبير إصدار الشركة السابق Alpha 6600 التي أطلقت للأسواق منذ 4 سنوات تقريباً، إلا أن إصدار سوني الجديد يتضمن بعض الترقيات الملحوظة في التكوينات الداخلية.

وتتميز الكاميرة بتصميم صغير إلى حد ما بوزن 493 جرام، كما يأتي إطار الكاميرة بأبعاد 4.8 في 2.7 في 2.5 إلى 122 في 69 في 63.6 مم.

كما تضم كاميرة A6700 مستشعر بدقة 26 ميجا بيكسل، وأبعاد 3:2، أيضاً يدعم مستشعر CMOS Exmor R دقة 4K، ومن المقرر أن تدعم الكاميرة تصوير لقطات ثابتة بدقة 26 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بأبعاد 16:9 بدقة 19.9 ميجا بيكسل.

وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو UHD أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، عن طريق ترقية عينات الصور إلى جودة 6K أو بدقة 5976 في 3356 بيكسل.

أيضاً تتضمن Sony A6700 عدد من المميزات تشمل التركيز التلقائي وإدراك موضوع الصور في الوقت الفعلي بتقنية الذكاء الإصطناعي، بنفس التجربة المميزة لكاميرة A7R V.

وتدعم الكاميرة تتبع دقيق للعناصر المختلفة في المشهد، مثل الطيور، والأشخاص، والسيارات، والقطارات، وغيرها من العناصر.

كما تتضمن A6700 مميزات مقاومة الماء، و5 من المحاور لتثبيت الصور في إطار الكاميرة، مع EVF لدعم تغطية كاملة، وللإتصال تضم الكاميرة الجيل الثاني من USB 3.2 لأعلى سرعة في نقل البيانات، ومنفذ USB للطاقة، ومنفذ micro HDMI، مع مدخل للسماعات، ومنفذ للميكروفون، وتدعم كاميرة A6700 إلتقاط حتى 570 لقطة، وتتوفر بسعر 1399 دولار.

المصدر

اعلان





