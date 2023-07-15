تكنولوجيا: لينوفو تستعد لإطلاق Legion R9000X 2023 في 29 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة لينوفو مؤتمرها القادم في 29 من يوليو لكشف النقاب عن جهاز الحاسب Legion R9000X 2023 الذي يأتي برقاقة معالج R7 7840H.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الحاسب في السوق الصيني، حيث يأتي جهاز الحاسب الدفتري بعنوان Legion Y9000X 2023 في فعاليات Bilibili World 2023 التي تنطلق في 22 من يوليو.

من جانب أخر أكدت لينوفو أيضاً على خططها لإطلاق Legion R9000X 2023 في حدث يعقد في 29 من يوليو، على أن تقدم هذا الإصدار بتصميم نحيف وخفيف.

وتوضح التسريبات أن جهاز Lenovo Legion R9000X 2023 يأتي برقاقة معالج AMD Ryzen 7 7840H، كما يظهر الجهاز في الإعلان التشويقي بتصميم معتم، مع عدد من المنافذ، على أن يأتي الجهاز بإطار من الألومنيوم.

كما يضم الجيل الجديد من R9000X سلسلة معالجات AMD 7040، مع كرت شاشة إختياري RTX 4070، بقدرة 140W.

وتأتي أجهزة لينوفو الجديدة بذاكرة عشوائية 32 جيحا بايت رام في ذاكرة DDR5 بسرعة 5600MHz، وتدعم الشاشة جودة 2K، بمعدل تحديث متغير VRR، ونسبة سطوع 500nit، وأيضاً شاشة بجودة عرض 3.2K، ومعدل تحديث متغير 165Hz، وسطوع 430nit.

أيضاً يدعم أجهزة الحاسب الدفتري بطارية بقدرة 99.99Wh، وتأتي الأجهزة بمحول شحن 230W، على أن يتم الشحن عبر منفذ USB-C، والشحن بقدرة 140W، وتتميز الأجهزة بسماكة 17.99مم، كما يتوفر Legion Y9000X 2023 بالجيل 13 من معالجات إنتل.

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