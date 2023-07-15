شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تغييرا رئيسيا في أوفيس سيبدل طريقة الكتابة المستخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن تغيير لأول مرة منذ 15 عامًا، حيث أعلنت الشركة عن تغيير أسلوب الكتابة - الخط الافتراضي الجديد لشركة مايكروسوفت - وقدمت Aptos ، خليفة حديث لـ Calibri.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعد Aptos هو نتيجة بحث مايكروسوفت عن خط لشاشات ذات دقة أعلى تحتاج إلى حدة وتوحيد، وقالت مايكروسوفت: "لمدة 15 عامًا ، كانت كاليبري المحبوبة لدينا هي الحافظة الافتراضية لخط مايكروسوفت وتاج الاتصالات المكتبية ، ولكن كما تعلم ، وصلت علاقتنا إلى نهايتها الطبيعية، لقد تغيرنا، لقد تغيرت التكنولوجيا التي نستخدمها كل يوم".

وقالت مايكروسوفت: "نبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من هذا التغيير الرئيسي حيث ستبدأ Aptos في الظهور كخط افتراضي جديد عبر Word و Outlook و PowerPoint و Excel لمئات الملايين من المستخدمين"، وسيحصل المستخدمون في جميع أنحاء العالم على المحرف الجديد كإعداد افتراضي خلال الأشهر القليلة القادمة.

لماذا Aptos

قامت مايكروسوفت بتكليف خمسة خطوط جديدة - Bierstadt و Grandview و Seaford و Skeena و Tenorite - في أبريل 2021، وتمت إضافة جميع الخطوط إلى منتقي الخطوط المنسدلة، وسألت الشركة عددًا قليلاً من المستخدمين عما يجب أن يكون الخط الافتراضي التالي لأفراد مايكروسوفت 365 "الذي كان له صدى أكبر مع Bierstadt ، والذي تمت إعادة تسميته إلى Aptos.

وعلى غرار الطباعة السويسرية في منتصف القرن العشرين ، فإن Aptos هي بلا خط رقيق، ويشار إليها أيضًا باسم Grotesque أو Gothic ، وغالبًا ما تحتوي sans serif على أشكال أحرف بسيطة ، وحتى ضربات ويمكن قراءتها بسهولة.

وتقول مايكروسوفت إن Aptos ، المصنوع من أشكال هندسية مختلفة ، جريء ومحدّد جيدًا وموجه ومقيّد. وهي تصف الخط الجديد بأنه احترافي وقابل للارتباط، وقالت "تجسد Aptos الاحتراف والقدرة على التكيف والازدهار الدقيق للتعبير والمزيد من الوضوح". لا يزال من الممكن استخدام الخطوط الأخرى ويمكن للمستخدمين تحديد الخط الذي يريدون أن يكون خطهم الافتراضي في الإعدادات.