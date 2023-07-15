شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: طرح 118 إيموجي جديدا للهواتف الذكية في وقت لاحق من هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الرموز التعبيرية جزءًا من المعجم ويستخدمها معظم الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية، وقد ألمحت Emojipedia ، الكيان الذي يقف وراء إنشاء وتصميم الرموز التعبيرية ، إلى جميع الرموز التعبيرية الجديدة القادمة إلى هواتف iPhone و Android، حيث ابتكرت Emojipedia نماذج تصميمات للرموز التعبيرية الجديدة.

وقال Emojipedia في إحدى المدونات: "إن عام 2023 هو في الواقع سنتنا التاسعة في تقديم عينات من تصاميم الرموز التعبيرية قبل وصولها الرسمي على لوحات مفاتيح الرموز التعبيرية"، ومن المتوقع وصول ما مجموعه 108 رموز تعبيرية جديدة إلى iPhone.

وفي وقت لاحق من هذا العام. يتضمن ذلك معدِّلات لون البشرة والمتغيرات بين الجنسين ، وبالتالي فإن العدد الفعلي سيكون أقل في الواقع، وتتضمن بعض الرموز التعبيرية التي تعد جزءًا من قائمة المسودة رموز تعبيرية من الجير ، وهز الرأس عموديًا ، وطائر العنقاء، وبصرف النظر عن هذه ، هناك أربعة رموز تعبيرية عائلية جديدة محايدة جنسانياً من المفترض أن يتم تمثيلها عبر الصور الظلية.

وتوضح Emojipedia أن تصميمات البائعين الفعلية ستختلف عن تلك الصادرة عن كبار البائعين. علاوة على ذلك ، قال إن هذه ليست سوى قائمة مسودة للرموز التعبيرية ، فكل رمز تعبيري خاضع للتغيير قبل الموافقة النهائية في سبتمبر 2023. وهذا يعني أن هذه الرموز التعبيرية ستكون متاحة فقط على أجهزة iPhone في وقت ما بعد طرح iOS 17.

وعلى الرغم من أنها قائمة مسودة وقد تحدث التغييرات قبل الطرح النهائي ، إلا أن Emojipedia تتمتع بسجل حافل، "لم تحدث التغييرات في قائمة المسودة النهائية في السنوات الأخيرة ، مع كل من الرموز التعبيرية التي قمنا بمعاينتها منذ عام 2019 ، وكلها مدمجة في القائمة النهائية للتوصيات "، أشارت الشركة في منشور المدونة.

وأيضًا ، من المحتمل أنه لن يتم إضافة أي رموز تعبيرية جديدة في هذه المرحلة ، "على الرغم من وجود احتمال ضئيل للغاية لتغيير أو إزالة مسودة الرموز التعبيرية قبل سبتمبر ".