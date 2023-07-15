شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه LiFi؟.. وهل هو أسرع بما يصل إلى 100 مرة من WiFi؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) معيار 802.11bb كمعيار للاتصالات اللاسلكية القائمة على الضوء جنبًا إلى جنب مع معايير IEEE 802.11 WiFi، وسيوفر المعيار ، المسمى IEEE 802.11bb ، إطارًا معترفًا به عالميًا لنشر تقنية LiFi.





ما هو LiFiLiFi ، اختصار لـ "Light Fidelity" ، هو نظام اتصالات ضوئية مرئي ينقل اتصالات الإنترنت اللاسلكية بسرعات عالية يمكن أن تتجاوز 100 جيجابت في الثانية، وتستخدم تقنية LiFi الضوء (بدلاً من ترددات الراديو) لنقل البيانات، وهذا يعني أنه يمكن للشركات تسخير طيف الضوء لتوفير اتصالات لاسلكية أسرع (حتى 100 مرة) وأكثر موثوقية مقارنة بتقنيات مثل WiFi و 5G.

وتعمل التقنية عن طريق استخدام مصابيح LED لإصدار نبضات ضوئية وداخل تلك النبضات، يمكن للبيانات أن تنتقل من وإلى أجهزة الاستقبال، لذا يمكنك تشغيل الضوء الذي يدعم تقنية LiFi للاتصال بالإنترنت عالي السرعة، وهذا يعني أيضًا أنه يمكن استخدام مصابيح الشوارع قريبًا لتوفير البيانات للمشاة والمركبات على حدٍ سواء.





لماذا نحتاج LiFiوفقًا لـلمنظمة، يزداد استهلاك البيانات اللاسلكية بنسبة 60٪ كل عام مما يعني أن مساحة التردد اللاسلكي أصبحت مشبعة، ويمكن أن يؤدي إلى ظاهرة تسمى أزمة الطيف - نقص محتمل في طيف التردد اللاسلكي الكافي اللازم لدعم عدد متزايد من الأجهزة الاستهلاكية. هذا يعني أن الشبكات اللاسلكية يمكن أن تؤثر سلبًا على سرعة الإنترنت لدينا.

وقالت: "في النهاية ، لن تتمكن شبكة WiFi من مواكبة الطلب على البيانات".





فوائد LiFi مقارنة بـ WiFiتعتبر LiFi أيضًا مستدامة بيئيًا حيث لا توجد حاجة للأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التوجيه وأجهزة المودم ومكررات الإشارة ومضخمات الموجات والهوائيات التي تستهلك الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن توصيل LiFi بمصابيح LED لذا لن تتطلب استهلاكًا إضافيًا للطاقة.

كما أن لديها القدرة على استخدام الطاقة الشمسية لنقل البيانات التي ستوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى الإنترنت إلى المناطق النائية والمتخلفة.





متى سنحصل على LiFiقد يضطر المستهلك العادي إلى الانتظار لبعض الوقت لاستخدام التكنولوجيا، تم تطوير LiFi لأكثر من عقد من الزمان وتم أيضًا إنشاء العديد من المنتجات. تعمل العديد من الصناعات مثل الدفاع والرعاية الصحية والإضاءة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركات تكامل الأجهزة على حلول LiFi لحالات الاستخدام المتعددة.