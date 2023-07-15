تكنولوجيا: Corsair تطلق فارة الألعاب اللاسلكية NIGHTSABRE ولوحة مفاتيح K65 Pro Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Corsair إصدارات جديدة من الملحقات المخصصة للألعاب التي تتضمن فارة الألعاب اللاسلكية Corsair NIGHTSABRE، ولوحة المفاتيح الميكانيكية K65 Pro Mini في السوق الصيني.

تقدم Corsair فارة الألعاب Corsair NIGHTSABRE بعدد من المميزات وتصميم لاسلكي، حيث يدعم الفارة مستشعر Corsair Marksman يدعم 26000 DPI، وتسارع 650 IPS، و50 جرام، كما تتضمن الفارة زر للنقر السريع، لدعم إستجابة أسرع في الألعاب.

وتتضمن الفارة 11 من الأزرار، بإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، وتدعم الفارة الإتصال السلكي أو اللاسلكي عن طريق البلوتوث.

كما تدعم فارة الألعاب Corsair NIGHTSABRE عمر شحن يصل إلى 100 ساعة من التشغيل، وتدعم أيضاً الشحن السريع حيث يمكن شحن الفارة لمدة 15 دقيقة لعمر شحن يصل إلى 20 ساعة، وتدعم الفارة حتى 7 من إضاءة RGB القابلة للتخصيص.

من جانب أخر تقدم Corsair لوحة المفاتيح الميكانيكية K65 Pro Mini، التي تضم واجهة USB C، كما تدعم لوحة المفاتيح 50 من إضاءة RGB.

ومن المقرر أن تتوفر فارة الألعاب CORSAIR NIGHTSABRE بسعر 170 دولار، إلا أن الشركة لم تكشف عن سعر لوحة المفاتيح الميكانيكية CORSAIR K65 Pro Mini.

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