شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسعى لضم ميزة "المواعدة" على منصة تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كانت هناك حالات فشل فيها الأشخاص في العثور على "نصفهم الثاني"على تطبيقات المواعدة مثل Tinder و Bumble، إلا أن إيلون ماسك يسعى لتحويل منصته كبديلا لتلك المنصات، حيث دعي "ماسك" الأشخاص لاستخدام تويتر للعثور على نصفهم الآخر.

وكتب أحد المستخدمين على موقع تويتر "حذف جميع تطبيقات المواعدة، قرر محاولة مقابلة شخص ما بالطريقة القديمة"، و رداً على ذلك ، قال ماسك إنه يمكن للشخص محاولة العثور على شخص ما على تويتر، وكتب: "حاول مقابلة شخص ما على هذه المنصة، لقد فعلنا الكثير".

وحظي رد ماسك بردود كبيرة بينما ادعى أحدهم أنه التقى بخطيبته على تويتر، "نعم، قابلت خطيبي @ BMT094 هنا" ، ونشر آخر ، "يمكنك معرفة المزيد عن شخص من تويتر أكثر من أي تطبيق مواعدة يمكن أن يعلمك إياه."





"تطبيق كل شيء"بعد فترة وجيزة من استحواذه على تويتر ، قال ماسك إنه يريد أن يجعل تويتر تطبيقًا لكل شيء حيث يمكن للأشخاص القيام بأشياء متعددة، وأوضح المكونات اللازمة لجعل تويتر "تطبيق كل شيء" ، بما في ذلك الإعلان كترفيه وفيديو ورسائل مباشرة مشفرة وتغريدات طويلة ومدفوعات.