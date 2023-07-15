شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: macOs يحتل المركز الثاني كأكثر أنظمة تشغيل سطح المكتب في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح macOS ثاني أكثر أنظمة التشغيل شعبية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية في جميع أنحاء العالم، بمعدل اعتماد قدره 21.38 في المائة، بعد زيادة مطردة في الأشهر القليلة الماضية.

وفقًا للبيانات الأخيرة من StatCounter، التي حللت حصة السوق العالمية لأنظمة تشغيل سطح المكتب من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 ، لا يزال Windows هو اللاعب المهيمن، بحصة 68.15 في المائة.

كان هناك انخفاض طفيف في استخدام macOS من يونيو إلى أغسطس 2022 ، لكنه عاد من أغسطس إلى أكتوبر، جاءت نقطة التحول في ديسمبر، عندما ارتفع معدل التبني بنحو 22 في المائة، ومنذ ذلك الحينكانت هناك زيادة مطردة وتدريجية في التبني.

وبلغ معدل اعتماد ChromeOS 4.15٪ ، بينما يتأخر Linux بمعدل 3.08٪، كذلك يحتفظ نظام التشغيل غير المعروف بحصة تبلغ 3.23٪ ، وهو ما قد يكون تحديث Windows لم يتم اكتشافه.

لم يكن هناك طراز ماك جديد من آبل في ديسمبر 2022 لكن في يناير 2023 ، قدمت الشركة طرازات ماك بوك برو مع شرائح M2 Pro و M2 Max.

من المتوقع أن يكون الإطلاق قد لعب دورًا حيويًا في زيادة اعتماد macOS نظرًا لأن نظام التشغيل هذا متاح فقط على أجهزة ماك.

وفقًا لشركة التحليلات Counterpoint Research ، فقد تجاوزت أجهزة آيفون جميع أنواع الهواتف الذكية الأخرى التي تحظى بشعبية في الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن شركة آبل حققت أعلى حصة سوقية لها على الإطلاق بلغت 50 بالمائة في يونيو، متجاوزة نظام أندرويد البيئي بأكمله.

كان هذا ممكنًا بسبب "قاعدة التثبيت النشطة" الخاصة بـ آيفون، والتي تشمل جميع المستخدمين الذين يستمرون في استخدام جهاز iOS بعد شراء جهاز مستخدم.

وفقًا لشركة آبل، فإن 81٪ من جميع أجهزة آيفون تعمل بنظام iOS 16.