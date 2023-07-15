شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الصين تضع مبادئ توجيهية لاستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ذكرت وكالة رويترز أن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) خففت من موقفها مقارنة بمسودة القواعد في أبريل، و ستدخل هذه اللوائح المؤقتة الجديدة حيز التنفيذ في 15 أغسطس وتؤثر الإرشادات فقط على المنظمات التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية للجمهور، و الكيانات الأخرى التي تقوم بتطوير نفس التكنولوجيا ولكن ليس للاستخدام الشامل في السوق لا تقع ضمن التدابير.

وتحتفظ القواعد ببعض الصياغة من اقتراح أبريل ومنها يستمرون في تفويض خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يجب أن "تلتزم بالقيم الأساسية للاشتراكية" وألا تحاول الإطاحة بسلطة الدولة أو النظام الاشتراكي ، وذكرت CNN أن القواعد الجديدة أزالت الغرامات المحتملة التي تصل إلى 100000 يوان (13999 دولارًا) بسبب الانتهاكات.

كانت الصين تبحث عن طرق لتعزيز عروضها التوليدية للذكاء الاصطناعي وتأمل أن تصبح المزود الرائد ، للإطاحة بهيمنة الولايات المتحدة الحالية.

لكن هذا لم يكن سهلاً بالنسبة للصين ، الدولة التي اشتهرت بالتحكم في الوصول إلى الإنترنت وانتشار المعلومات داخل حدودها، أخبرت الحكومة عمالقة التكنولوجيا لديها بعدم الوصول إلى ChatGPT خوفًا من أن يقوم برنامج الدردشة الآلي بتقديم "ردود غير خاضعة للرقابة" ، على الرغم من أن الأداة غير متوفرة في الصين، كما شنت السلطات حملة على المواطنين الذين يستخدمون ChatGPT ، واعتقلت رجلًا يُزعم أنه استخدم برنامج الدردشة لكتابة مقالات مزيفة، وفقا لتقرير theverge.

يعمل عملاقا التكنولوجيا الصينيان علي بابا وبايدو الآن على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بهما وعرضت بايدو نظرة أولى على روبوت الدردشة إيرني الخاص بها في وقت سابق من هذا العام ، لكن الإطلاق أثار قلق المستثمرين .

وتراعي قواعد الذكاء الاصطناعي التوليدية في الصين أيضًا أهمية حقوق الملكية الفكرية لبيانات التدريب وتحظر استخدام "الخوارزميات والبيانات والمنصات والمزايا الأخرى لتنفيذ الاحتكار والمنافسة غير العادلة". يجب أن تأتي جميع بيانات التدريب من مصادر تعتبرها الحكومة مشروعة. يجب أن يقبل مقدمو الخدمات طلبات الأفراد لمراجعة أو تصحيح المعلومات التي تم جمعها لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وقالت الحكومة الصينية إنها ستشجع تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي ، بما في ذلك دعم البنية التحتية والتدريب العام.

الصين ، بالطبع ، ليست الدولة الوحيدة التي تحاول تحقيق التوازن بين الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي والسلامة العامة. لا يزال الاتحاد الأوروبي يناقش قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به ، بينما وضعت إدارة بايدن خطة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي . في غضون ذلك ، أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا في شركة OpenAI الخاصة بصانع ChatGPT هذا الأسبوع بحثًا عن ضرر محتمل للمستهلكين.