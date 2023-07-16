شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاث مركبات فضائية تستعد لتحمل طاقمًا لمهمات القمر الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع كبسولات أوريون لبعثات Artemis 2 و Artemis 3 و Artemis 4 في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا تحت إشراف المقاول Lockheed Martin ، وفقا لتقرير space.

كتب مسؤولو لوكهيد على موقع تويتر عن المركبات الفضائية الثلاث، من المتوقع أن تنقل كل منها رواد فضاء إلى القمر بدءًا من أواخر عام 2024 أو نحو ذلك.

وسترسل Artemis 2 مع Orion إلى القمر فى نوفمبر 2024، بينما لايزال ننتظر طاقم تم تعيينه بالفعل من أربعة رواد فضاء ، بينما لا نزال ننتظر معرفة من سيطير بمهمتي Artemis 3 و 4 في وقت لاحق من هذا العقد.

يضم Artemis 2 رواد فضاء ناسا ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا كوخ ، إلى جانب رائد فضاء وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن. سيشمل كل من Artemis 3 و 4 رواد فضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

من المقرر حاليًا إطلاق Artemis 3 في عام 2025 أو 2026 ، في انتظار استعداد نظام SpaceX Starship الذي سينقل بعض الطاقم إلى السطح ، وسيتبع Artemis 4 لاحقًا في عام 2020 إذا استمرت الجداول الحالية.