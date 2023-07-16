شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية وتطير على ارتفاع 70 ألف قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت طائرة بدون طيار بريطانية الصنع تعمل بالطاقة الشمسية، ويبلغ طول جناحيها 115 قدمًا ويمكنها العمل في الهواء لمدة 20 شهرًا، رحلة أولى ناجحة إلى طبقة الستراتوسفير، الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض، وذلك على مدار 24 ساعة، حيث أقلع PHASA-35 من نيو مكسيكو وارتفع إلى أكثر من 66000 قدم، ووصل رسميًا إلى طبقة الستراتوسفير، قبل أن يهبط بنجاح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طورت شركة BAE Systems اللندنية الطائرة التي يبلغ وزنها 150 كيلوجراماً، والتي يبلغ طول جناحيها الألواح الشمسية، في منشآتها في وارتون لانكشاير.

يتم تشغيلها بواسطة الشمس أثناء النهار والبطاريات طوال الليل، مما يسمح لها بالحفاظ على الطيران لأكثر من عام في طبقة الستراتوسفير.

يمكن أن تحمل PHASA-35 حمولة تصل إلى 15 كجم بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الاستشعار ومعدات الاتصالات للسماح للقوات بالتحدث مع بعضها البعض أو توفير الوصول إلى الإنترنت إلى المواقع الريفية أثناء الكوارث الطبيعية أو الطوارئ.

كما أن لديها إمكانية توصيل شبكات الاتصالات بما في ذلك 4G و 5G، فى المناطق ذات التغطية الضعيفة حاليًا.

تقول أنظمة BAE أن PHASA-35 ستكون متاحة بحلول منتصف العقد ويوفر بديلًا ثابتًا وبأسعار معقولة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

تزن PHASA-35 150 كجم، وتم تطويرها بالتعاون مع مهندسين من شركة Prismatic في هامبشاير، وسيكون له استخدامات مختلفة بما في ذلك التحمل الفائق والمراقبة والاستطلاع، فضلاً عن الأمان.

تظهر أول رحلة جوية لطائرة PHASA-35 في الستراتوسفير أن هذه المركبة تسير على الطريق الصحيح لتصبح نظام الانتقال لتطبيقات التحمل والارتفاعات العالية وتطبيقات الاتصالات في المستقبل.