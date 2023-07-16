شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a و iPhone 8 Plus والان مع تفاصيل الخبر
Google Pixel 7a
الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.
المعالج: Tensor G2 (5 nm)
مساحات التخزين: 128GB
نظام التشغيل: Android 13.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MPالبطارية: 4385 mAh.
هاتف iPhone 8 Plus
نظام التشغيل: iOS 11.
مساحة الشاشة: شاشة 5.5 بوصة.
دقة الشاشة: 1080 × 1920 ميجا بيكسل.
الكاميرا الخلفية: 12 ميجا بيكسل مزدوجة.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل.
المعالج: Apple A11 Bionic.
الرامات: 3 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت.
البطارية: 2691 mAh.
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