شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a و iPhone 8 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 8 Plus للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى: Google Pixel 7a الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm) مساحات التخزين: 128GB نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide) الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MPالبطارية: 4385 mAh. هاتف iPhone 8 Plus نظام التشغيل: iOS 11. مساحة الشاشة: شاشة 5.5 بوصة. دقة الشاشة: 1080 × 1920 ميجا بيكسل. الكاميرا الخلفية: 12 ميجا بيكسل مزدوجة. الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل. المعالج: Apple A11 Bionic. الرامات: 3 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت. البطارية: 2691 mAh.

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