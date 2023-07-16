شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح النسخة التجريبية العامة من macOS Sonoma .. اعرف المميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت أبل إصدار Public Beta لنظام macOS Sonoma للمستخدمين، إلى جانب iOS 17 و iPadOS 17، وبات التحديث متاحاً الآن لجميع المستخدمين لتنزيله وتجربة الميزات الجديدة التى يوفرها نظام التشغيل لنظام التشغيل Mac.

ويتضمن التحديث العديد من الميزات والتغييرات الجديدة بما في ذلك شاشة القفل الجديدة والأدوات وتحديثات FaceTime والمزيد.

قائمة الأجهزة المتوافقة مع macOS Sonoma:

• iMac: 2019 وما بعده

• Mac Pro: 2019 والإصدارات الأحدث

• iMac Pro: 2017

• Mac Studio: 2022 وما بعده

• MacBook Air: 2018 وما بعده

• Mac mini: 2018 وما بعده

• MacBook Pro: 2018 وما بعده

ما الجديد في macOS Sonoma:

ربما يكون التحديث الأكبر هو Widgets، فمع أحدث نظام تشغيل ، تقوم أبل بإخراج الأدوات من الشريط الجانبيظ، وإذا سبق لك استخدام macOS ، فستقتصر الأدوات دائمًا على الشريط الجانبي، ومن الآن فصاعدًا ، سيكون لدى المستخدمين خيار سحب الأدوات على سطح المكتب.

كما أن الأمر المثير للاهتمام هو أنه يمكن للمستخدمين أيضًا إحضار iPhone المرتبط بالقرب منهم وإحضار جميع الأدوات إلى سطح المكتب، وتم أيضًا تحسين مكالمات الفيديو مع تحديث Sonoma. بصرف النظر عن ذلك ، يجلب التحديث رسومًا متحركة للرسائل ، و قصاصات ورق ، وقلوب ، وألعاب نارية، إيماءة اليد هي أيضًا إضافة لطيفة تحدد تلقائيًا واحدة من هذه الإيماءات بناءً على الإيماءة.

وتلقى Safari أيضًا تحديثًا يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف متعددة بداخله. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات شخصية للعمل والشخصية للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة بشكل أفضل، وهناك أيضًا Presenter Overly ، والذي يحول عرضك التقديمي إلى خلفية مثل السبورة البيضاء الافتراضية. أو يمكنك تحويل رأسك إلى فقاعة داخلية وترك العرض التقديمي يحتكر الشاشة.

كيفية الحصول على الإصدار التجريبي من macOS Sonoma Public

- توجه إلى قسم النسخ التجريبية بموقع أبل.

- قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف أبل وكلمة المرور الخاصين بك

- الآن ، حدد الجهاز (Mac) من القائمة وتابع

- الآن ، افتح الإعدادات → تحديث البرنامج → حدد macOS Sonoma Public Beta من القائمة

- تحقق من التحديث وقم بتثبيته