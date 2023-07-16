شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا فى ويندوز 11 نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد الشائعات حول إصدار "ويندوز 12" للعام المقبل، أكدت مايكروسوفت تحديث Windows 11 23H2 الجديد المخطط له فى الربع الرابع من 2023.

ولم تكشف مايكروسوفت بعد عن محتوياتها، لكن الشركة لديها العديد من الميزات التي لم يتم إصدارها فى خط أنابيب الاختبار التجريبي، والتي يمكن تضمينها، أحد العناصر الجديدة الكبيرة هو Windows Copilot الذي يأخذ تقنية AI التوليدية GPT المستخدمة في Bing و Microsoft (Office) 365 ويمنح المستخدمين مساعدًا شخصيًا على مستوى نظام التشغيل وهو متاح للاختبارالآن.

وهناك ميزة أخرى يجب البحث عنها وهي إصدار مستكشف الملفات التالي : فهو يتضمن علامات تبويب ومفضلة ومظهرًا حديثًا. وفي الوقت نفسه ، قد يستمتع اللاعبون بإعدادات إضاءة RGB أصلية تأتي إلى نظام التشغيل Windows 11 لجعل البرامج الخاصة بالأجهزة غير المرغوب فيها غير ضرورية، و تشمل الميزات الأخرى في خط الأنابيب دعم ملف مضغوط مدمج RAR و 7 zip والوضع المظلم لـ Paint .

وستعمل ترقية Windows 11 23H2 الجديدة عن طريق التنزيل على الأنظمة التي تعمل بالإصدار الحالي ، 22H2 ، في وقت مبكر ولكنها ستظل خامدة حتى تصبح Microsoft جاهزة للإصدار ، بعد ذلك ستعمل حزمة التمكين الصغيرة المعروفة باسم eKB ، مثل المحول الرئيسي الذي يمكّن الميزات الجديدة وينشر رقم إصدار نظام التشغيل الجديد.

واتبعت مايكروسوفت نفس نهج الترقية الخفي من قبل مع نظام التشغيل ويندوز 10، حيث عادت إلى الوراء مثل الترقية من الإصدار 1903 إلى 1909 - منذ ما يقرب من أربع سنوات. تتمثل الفائدة الرئيسية لنهج حزمة التمكين في أن كل من الإصدارات الصادرة والواردة لها قواعد رمز مطابقة. وهذا يعني أن أقسام تكنولوجيا المعلومات التي تتعامل مع المؤسسات بأكملها والأفراد الذين لديهم برامج أو برامج تشغيل بالغة الأهمية يجب أن يقلقوا بشأن أي شيء ينكسر بعد الترقية.

يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، مواصلة العمل كالمعتاد وإصدار Windows 11 22H2 الحالي جنبًا إلى جنب مع التحديثات الشهرية ، ثم في وقت لاحق من هذا العام يمكن لمسؤولي النظام فقط تشغيل الساعة 23H2 باستخدام Windows Server أو Update for Business أو Autopatch والعودة إلى المنزل للنوم بسهولة.

بالإضافة إلى إصدار 23H2، تعلن مايكروسوفت أيضًا عن إصدار جديد لقناة الخدمة طويلة الأجل (LTSC) من Windows 11 "للنصف الثاني من عام 2024" ، وتعد إصدارات Windows LTSC جيدة لأجهزة الكمبيوتر ذات حالات الاستخدام الخاصة ، مثل تشغيل نظام HVAC الخاص بالمنشأة وتمكينها من الحصول على تصحيحات الأمان ولكن ليس أيًا من الميزات الجديدة.

يأتي ذلك فيما تتردد أنباء عن عودة مايكروسوفت، إلى جدول إصدار نظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات بعد التعامل مع Windows 10 كخدمة بقصد أن يكون " الإصدار الأخير " من نظام التشغيل.

قد يعني هذا التغيير أن Windows جديدًا قادمًا في عام 2024 ، لذا تذوق ما يمكن أن يكون آخر تحديث مهم لميزة Windows 11 - ونأمل أن يحتوي على تلك الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد المظللة .