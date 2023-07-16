شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة جديدة من جوجل لدفع المستخدمين لتحديث آخر إصدارات أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمثل إحدى أهم المشكلات التي يواجهها مطورو أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، خاصة جوجل، فى عدم قدرتهم على إقناع غالبية المستخدمين بتثبيت التحديثات على هواتفهم الذكية، وبينما يقوم عدد قليل من المستخدمين بترقية أجهزة iPhone و Android الخاصة بهم بسرعة إلى أحدث إصدار أو إصدار أمان، يميل آخرون لتجنب ذلك، فيما تعمل جوجل الآن على طريقة جديدة لإقناع المستخدمين بتثبيت التحديث المعلق.

وتعمل جوجل على ميزة Android Upgrade Invite التى ستوفر تغييرًا فى التحديث المعلق، ومع ذلك، فإن هذا التغيير سيكون مختلفًا عما يحصل عليه الناس حتى الآن.

ميزة دعوة ترقية أندرويد على عكس التحديثات الحالية، حيث يحصل المستخدمون على سجل تغيير نصي قبل تثبيت التحديث، ستجلب الطريقة الجديدة سلسلة من الشاشات التي تعرض ميزات التحديث المعلق، وسيكون لهذه الشاشات أيضًا مطالبة بإجراء التحديث، وبهذه الطريقة ، سيتمكن الأشخاص من رؤية التغييرات التي سيحدثها التحديث على هواتفهم الذكية ، ويمكنهم الحصول على فكرة أفضل عن عمل هواتفهم الذكية.

وتشرح صفحة أندرويد المقصودة بأن "دعوة الترقية هى عبارة عن تدفق مستخدم يعرض الميزات الرئيسية الجديدة المضمنة في الترقية الحالية لنظام التشغيل Android الرئيسي المتاح. ويهدف التدفق إلى المساعدة في إقناع المستخدمين بترقية أجهزتهم إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل".

ويضيف أنه بمجرد حصول الجهاز على موافقة معلقة على ترقية نظام التشغيل ، سيتلقى المستخدمون إشعارًا فوريًا يعرض الميزات الجديدة ويدعوهم إلى إجراء الترقية، ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص تجربة Upgrade Invite عن طريق إزالة الميزات غير ذات الصلة ، وتحديث اللغة في الكتل النصية ، وتعديل الرسوم المتحركة ، والألوان ، وكذلك الخطوط لتتناسب مع العلامة التجارية للهواتف الذكية.

حدد دعوة ترقية Android

ستكون هذه الميزة متاحة لمصنعي أجهزة Android وتتطلب دعم خدمات جوجل للموبايل، ونظرًا لأنه يقتصر على إصدارات نظام التشغيل Android "الرئيسية" ، فهذا يعني أن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية التي توفر تحديثات لجلد البرامج الخاصة بها دون ترقية إصدار Android الأساسي ، لن تتمكن من توفير هذه الميزة.

ومع ذلك قد يكون من الممكن أن يعمل مصنعي المعدات الأصلية على ذلك ويطوروا شيئًا مشابهًا لتحديثاتهم المعلقة.