شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 ميزات خفية لـ Threads تحتاج إلى معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية Meta’s Thread يومًا بعد يوم منذ الإعلان عنه، حيث يعمل التطبيق بالتعاون مع إنستجرام ويسمح للمستخدمين بمزامنة المتابعين وتفاصيل الملف الشخصي وغيرها، يوفر منافس تويتر من ميتا ميزات أساسية مثل القدرة على نشر التحديثات النصية والصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها مع الآخرين، ومع ذلك هناك بعض الميزات التي قد لا تعرفها، إليك 4 ميزات يجب أن تعرفها.

تحتوي ثريدز على ميزة المتابعة السريعة التي تتيح للمستخدمين متابعة المستخدمين الآخرين بسرعة على النظام الأساسي.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين متابعة المستخدمين الآخرين دون الحاجة إلى فتح ملفهم الشخصي والنقر فوق الزر "متابعة". لمتابعة ذلك يمكنك ببساطة النقر فوق الرمز + الموجود بجوار المقبض لمتابعتهم.

لنشر موضوع جديد، يجب على المستخدمين النقر على أيقونة + في الأسفل، ولكن لإنشاء سلسلة رسائل جديدة داخل سلسلة الرسائل (سلاسل رسائل متعددة)، كل ما عليك فعله هو النقر فوق الزر "إضافة إلى سلسلة رسائل" لإضافة سلسلة رسائل ثانية أو المزيد من سلاسل الرسائل ضمن السلسلة الأساسية، وهو مثل تغريدات متعددة تحت تغريدة واحدة.

لكن ميتا جعلت هذا أكثر بساطة، كل ما يتعين على المستخدمين فعله هو النقر على زر الإدخال ثلاث مرات على لوحة المفاتيح الخاصة بهم لإنشاء سلسلة فرعية جديدة.

كتم صوت المستخدمين

إذا كنت لا ترغب في أن يتم إعلامك في كل مرة ينشر فيها شخص ما سلسلة محادثات جديدة، تمتلك ثريدز خيار كتم صوت الأشخاص الفرديين.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث في منشور من حساب المواضيع الذي تريد كتمه، من القائمة المنسدلة حدد خيار كتم الصوت.

الكلمات الخفية

تحتوي ثريدز أيضًا على خيار الكلمات المخفية المخصص، يتيح للمستخدمين إخفاء الردود المسيئة وكذلك الردود بكلمات وعبارات محددة، وذلك عبر التوجه إلى صفحة الخصوصية من ملف التعريف والعثور على خيار الكلمات المخفية.