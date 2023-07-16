شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى..كيفية عمل خطة نظام غذائي باستخدام ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث روبوت الدردشة التوليدي ChatGPT من OpenAI، ثورة في طريقة استخدام الأشخاص للذكاء الاصطناعي، يمكن استخدامه في أنشطة مختلفة لا حصر لها مثل خطط السفر وكتابة الرسائل وحتى إنشاء خطط نظام غذائي مخصصة، حيث كشف مستخدم للتطبيق المجاني يدعى جريج موشن كيف حصل على مساعدة من ChatGPT لوضع خطة نظامه الغذائي الخاصة به وخسر 26 رطلاً (11 كجم) باتباعها.

ولكن للحصول على الخطة الصحيحة من المهم إعطاء التوجيه الصحيح للذكاء الاصطناعي، لذلك إذا كنت تخطط أيضًا للتخلص من بعض الكيلوجرامات أو ترغب في زيادة الوزن، فيمكنك تجربة "شات جي بي تي" وإنشاء خطة النظام الغذائي الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك.

فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية استخدام ChatGPT لإنشاء خطة نظامك الغذائي المخصص:

كيفية عمل خطة نظام غذائي على "شات جي بي تي"

الخطوة 1: حدد أهدافك

قبل إنشاء مخطط النظام الغذائي حدد واكتب ما هي أهدافك الصحية واللياقة البدنية، مثل هل تريد زيادة الوزن أو إنقاص الوزن أو ترغب فقط في تناول الطعام الصحي وما إلى ذلك.

الخطوة 2: قم بتدوين الحالة الصحية

قم بتجميع المعلومات ذات الصلة حول حالتك الصحية الحالية، بما في ذلك الطول والوزن وتكوين الجسم ومستوى النشاط اليومي وأي متطلبات أو قيود غذائية محددة، سيساعدك هذا أيضًا في تقديم الموجه الصحيح وسيسمح للذكاء الاصطناعي برعاية الخطة، على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من مضاعفات الغدة الدرقية أو كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فيمكنك الاستعانة بـ ChatGPT لإنشاء خطة وجبات وفقًا لذلك.

الخطوة 3: حدد السعرات الحرارية المستهدفة

تلعب السعرات الحرارية دورًا مهمًا في تحديد خطة نظامك الغذائي، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فيجب أن يكون عدد السعرات الحرارية لديك أقل مع الحفاظ على العناصر الغذائية الضرورية.

ولزيادة الوزن يجب أن يكون عدد السعرات الحرارية أعلى، لكن من المهم تجنب الوجبات السريعة والسعرات الحرارية غير الصحية، كذلك يمكنك استشارة الآلات الحاسبة عبر الإنترنت أو طلب التوجيه من أخصائي الرعاية الصحية للمساعدة في هذا الحساب.

الخطوة 4: إنشاء موجه محدد

بعد تدوين جميع المعلومات قم بدمج كل شيء في موجه شامل يعمل عليه ChatGPT على سبيل المثال، إذا كنت شخصًا يريد زيادة الوزن ولكنك تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، وتفضل اتباع نظام غذائي نباتي، فإليك مطالبة يمكنك استخدامها:

ضع خطة وجبات نباتية من مدتها خمسة أيام لزيادة الوزن المصممة لشخص بالغ مصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية ويزن 52 كجم، من خلال تحديد كمية السعرات الحرارية المطلوبة والظروف الغذائية ووقت الطهي والميزانية، يمكنك التأكد من أن الوجبات مصممة وفقًا لمتطلباتط.

الخطوة 5: تحقق مرة واحدة

في حين أن الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يمكن أن يقدم اقتراحات ومعلومات قيمة، فمن المهم التشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية للحصول على المشورة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية، لاسيما أنه في بعض الأحيان يمكن أن تقم تطبيقات الذكاء الإصطناعى التوليدي مثل "شات جي بي تي" وغيرها معلومات ليست دقيقة.