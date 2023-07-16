شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة أمريكية توقف قرار منع مايكروسوفت من شراء Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تنجح لجنة التجارة الفيدرالية فى جهودها الأخيرة لمنع إتمام صفقة شراء Microsoft لـ Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار، ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة منح الوكالة وقفًا طارئًا لقرار يسمح للصفقة بالمضي قدمًا فى الولايات المتحدة، تاركًا جهة تنظيمية فى المملكة المتحدة كعقبة رئيسية معلقة.

وتم وضع أمر تقييدى مؤقت الشهر الماضي لمنع Microsoft و Activision من إغلاق عملية الاستحواذ إلى أن أصدرت القاضية جاكلين سكوت كورلي حكمًا بشأن طلب لجنة التجارة الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي، و عندما رفضت كورلي طلب الأمر القضائى الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية هذا الأسبوع ، قضت بأن أمام الوكالة فى 14 يوليو للحصول على وقف طارئ من محكمة الاستئناف. نظرًا لأن ذلك لم يحدث ، أصبح بإمكان Microsoft و Activision الآن إغلاق الصفقة في وقت مبكر من يوم السبت.

نحن نقدر استجابة Ninth Circuit السريعة التي ترفض اقتراح FTC لمزيد من تأخير صفقة Activision ، "كتب رئيس Microsoft ونائبه براد سميث على Twitter." هذا يقودنا خطوة أخرى أقرب إلى خط النهاية في هذا الماراثون من المراجعات التنظيمية العالمية.

فى حكمها القضائي، قررت كورلي أن لجنة التجارة الفيدرالية لم تثبت مزاعمها بأن الاندماج سيضر المستهلكين. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها ستستأنف قرار كورلي وطلبت يوم الخميس من محكمة المقاطعة التي حكمت في الأمر القضائي الأولي في المقام الأول منع الاندماج في انتظار الاستئناف و بعد ساعات نفى كورلي هذا الاقتراح.

في ديسمبر الماضي ، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع الصفقة على أساس أنها ستضر بالمنافسة. ومن المقرر عقد جلسة استماع إدارية في أوائل أغسطس وطلبت الوكالة أمرًا قضائيًا أوليًا لمنع الشركات من إغلاق الاندماج لحين إجراء محاكمة مكافحة الاحتكار. ومع ذلك ، فإن الموعد النهائي للاندماج هو 18 يوليو.

الموعد النهائي يوم الثلاثاء سيتم شطب سهم Activision من مؤشر Nasdaq-100 قبل فتح سوق الأسهم يوم الاثنين ، لذلك قد تقوم الشركات

بإبرام الصفقة في ذلك الوقت تقريبًا.

إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك بحلول الموعد النهائي ، فسيتعين عليهم إعادة التفاوض على الشروط أو الموافقة على تمديد الجدول الزمني، بخلاف ذلك ، يمكن لـ Activision اختيار التخلي عن 3 مليارات دولار رسوم تفكيك من Microsoft في جيبها.، ويبدو هذا غير مرجح في هذه المرحلة ، حيث تحرص الشركتان على توحيد قواهما.

لا يزال يتعين على Microsoft و Activision حل المشكلات مع جهة تنظيمية في المملكة المتحدة ، والتي منعت الصفقة بسبب مخاوف الألعاب السحابية، و استأنفت Microsoft هذا القرار ، لكن الشركات وهيئة المنافسة والأسواق اتفقت على تعليق معركتها القانونية ومحكمة استئناف المنافسة (CAT) ، التي تنظر في الاستئنافات على قرارات هيئة أسواق المال ستقرر في 17 يوليو إذا كان هذا التوقف ساري المفعول.