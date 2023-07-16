تكنولوجيا: مراجعة لجهاز المكبر الصوتي الذكي Amazon Echo Pop

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة Amazon إلى إصدارات الشركة من المكبرات الصوتية الذكية جهاز Amazon Echo Pop بتصميم دائري صغير الحجم، وتجربة صوتية جيدة، مع إدراك سريع للأوامر الصوتية عبر مساعد Alexa الرقمي.

التصميم

أجرت شركة أمازون تغيير في لغة التصميم التي إشتهرت بها سلسلة Echo وEcho Dot مع مكبر Echo Pop الذي يتميز بتصميم نصف كروي ينحني إلى الجزء الخلفي، مع تصميم مسطح في الجزء الأمامي من المكبر الصوتي.

أيضاً مع مستوى التسعير المنخفض لهذا الإصدار تقدم أمازون المكبر الصوتي الذكي بتصميم من البلاستيك في الجزء الخلفي، بينما يتميز الجزء الأمامي بتصميم من النسيج على غرار أجهزة Echo Dot.

كما يختلف تصميم Echo Pop عن أجهزة مكبرات Echo و Echo Dot في شرائط إضاءة LED حيث تأتي هذه الإصدارات بشرائط LED في قاعدة الأجهزة والتي تعمل على إظهار حالة التشغيل للمكبرات الصوتية، بينما يأتي مكبر Echo Pop بشريط LED مقوس صغير الحجم في الجهة الأمامية في الحافة العلوية للمكبر الصوتي.

ولا يقدم شريط LED نفس التجربة التي قدمت في أجهزة Echo و Echo Dot، حيث يؤثر على جمالية التصميم النهائي في حالة إغلاق الإضاءة، كما أن شريط LED في الإصدارات السابقة يقدم إضاءة بزاوية 360 درجة لإضاءة متعددة الإتجاهات في محيط المكبر الصوتي.

من جانب أخر يضم Echo Pop في الجزء الخلفي لشريط إضاءة LED عدد ثلاثة من الميكروفونات، مع اثنان من الأزرار التي تدعم ضبط الصوتيات، هذا إلى جانب مفتاح لكتم صوتيات الميكروفون والذي يعمل على تحويل الإضاءة إلى اللون الأحمر.

أيضاً يضم الجزء الخلفي إلى الأسفل منفذ الطاقة، مع سلك موصل للطاقة بتصميم سميك لدعم المكبر الصوتي الذكي، حيث لا يدعم الجهاز الشحن عبر منفذ USB، إلا أن أمازون قررت إختيار الموصل الذي يدعم Echo Pop بالطاقة المطلوبة للتشغيل، أيضاً لا يضم هذا الإصدار مدخل 3.5مم للسماعات.

كما يضم Echo Pop محرك تشغيل للمكبر الصوتي بحجم 1.95 إنش، أي أكبر من جهاز Echo Dot الذي تتضمن محرك تشغيل بحجم 1.73 إنش، أيضاً يدعم Echo Pop تقنية البلوتوث لدعم إتصال وحدة مكبر صوتي ثانوي لبث الصوتيات.

ويدعم الجهاز تقنية “Eero Wi-Fi” لتمديد نطاق شبكات الإنترنت، وهي ميزة تدعم إضافة وحدة لشبكة mesh للتوسع بشبكة الإنترنت في نطاق بسيط، بنطاق ترددي 100 ميجابت في الثانية، وتدعم 10 من الأجهزة كحد أقصى.

ولا يتضمن Echo Pop مستشعرات للحرارة والحركة التي من شأنها تعزيز الآداء الذكي للمكبر الصوتي، من جانب أخر تأتي أجهزة Echo Dot بميزة ذكية تعمل على عرض التوقيت مع إضاءة LED، كما تدعم عرض الحرارة ومعلومات أكثر بنظرة سريعة.

الصوتيات

مع التصميم صغير الحجم المميز لجهاز Echo Pop إلا أن الجهاز يدفع آداء صوتي جيد في نطاق يصل إلى 100 قدم مربع، إلا أن أعلى مستوى للصوتيات لا يأتي بالآداء الأمثل، حيث لا يقدم المكبر الصوتي صوتيات مرتفعة جداً، إلا أنها جيدة مع المساحات الصغير للغرف.

من جانب أخر مع رفع مستوى الصوتيات إلى أقصى حد تنخفض جودة الصوتيات للموسيقى، إلا أن الميكرونات تقدم أفضل آداء في الإستماع إلى الأوامر الصوتية لتنشيط مساعد Alexa الرقمي وأيضاً إدراك الأوامر الصوتية حتى مع إرتفاع مستوى الصوتيات لأقصى مستوى، حيث يمكن إلقاء الأوامر الصوتية لإغلاق الجهاز أو تغيير مستوى الصوتيات.

بشكل عام يأتي جهاز Echo Pop بآداء ممتاز مع podcast أو بث الأغاني مع تجربة صوتية جيدة في المستوى المتوسط للصوتيات بشكل خاص.

البرامج

يفتقر المكبر الصوتي Echo Pop إلى التجربة البرمجية المتكاملة التي تقدم في إصدارات أخرى، حيث ترتكز مهام البرامج بشكل رئيسي على مساعد Alexa الرقمي، ويمكن ضبط إعدادات الجهاز عبر تطبيق Alexa على الهاتف أو الجهاز اللوحي، على أن يقدم الجهاز تعليمات التشغيل بصوتيات بلغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

وتتم عملية ضبط المكبر الصوتي وإتصاله بآلية سريعة، كما يدعم شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز.

أيضاً عند إتصال الجهاز يمكن تصفح المهام التي يوفرها المكبر الصوتي عبر مساعد الشركة الرقمي، كما يمكن للمستخدم ربط المكبر بعدد من التطبيقات أو الحسابات الخاصة بالمستخدم مثل تطبيق التقويم على سبيل المثال، على أن تتم أغلب العمليات عبر تطبيق Alexa، أيضاً سيعمل المكبر على توجيه المستخدم للعودة للتطبيق لضبط إعداد محدد.

ومن المقرر أن تكشف الصفحة الرئيسية لتطبيق Alexa قسم “Activity”الذي يعرض نشاط المكبر الصوتي، أيضاً من خلال تطبيق Alexa يمكن أن يتكامل المكبر الصوتي مع الأجهزة الذكية في المنزل، كما يمكن ضبط إعدادات المساعد الرقمي للتعرف على الأصوات لتشغيل الموسيقى المخصصة للمستخدم، أو لتحديث التقويم.

هل تحتاج لشراء مكبر Echo Pop الصوتي؟

يمكن لجهاز مكبر Echo Pop الصوتي أن يكون إختيار جيد للمستخدم إذا كان مستوى تسعير الجهاز أقل من إصدارات Echo وEcho Dot، إلا أن جهاز Echo Dot يتوفر الآن بسعر منخفض مع إمكانيات أكثر للمستخدم مقارنة بجهاز Echo Pop، لذا مع 10 دولارات أكثر سيحصل المستخدم على مميزات ذكية، أيضاً في حالة إنخفاض Echo لسعر 50 دولار سيكون إختيار أفضل للمستخدم مقارنة بسعر 40 دولار لجهاز Echo Pop، لكن لإضافة وحدة مكبر صوتي في مكان جديد في منزلك سيكون سعر Echo Pop جيد للإقتناء.

0.00 أطلقت أمازون مكبر Echo Pop الصوتي الذكي بآداء جيد في الصوتيات، وإستجابة سريعة للأوامر الصوتية لمساعد Alexa، مع سعر جيد. 8.5/10 الإيجابيات تجربة صوتية جيدة مع تصميم صغير

ميكروفون بآداء ممتاز في إدراك الأوامر الصوتية

سعر جيد السلبيات لا يأتي بالآداء الأمثل في أقصى حد لمستوى الصوتيات

لا يتضمن مستشعر للحرارة والحركة

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