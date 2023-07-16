شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الذكاء الاصطناعى 'xAI' وإمكانية حل أكبر ألغاز الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إيلون ماسك الذكاء الاصطناعى الجديد xAI رسميًا للجماهير من خلال حدث Twitter Spaces مباشرة، بعد سنوات من الإدعاء بأن التكنولوجيا ستكون سبب زوال البشرية، ووضع رئيس تويتر خططه لإنشاء ذكاء اصطناعي عام (AGI) سيكون "فضوليًا للغاية ويبحث عن الحقيقة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعرب ماسك عن آماله الطموحة في إنتاج الذكاء الاصطناعي العام مع التفكير التحليلي العميق القادر على حل مشكلات الرياضيات والعلوم ذات المستوى الأعلى، بما في ذلك العديد من المشكلات التي استعصت على أفضل مفكري البشرية.

اقترح الملياردير أن xAI يمكن أن يجيب على أسئلة حول طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة نظريًا ولكن يصعب تأكيد مكونات الكون المعروف التي يقدر علماء الفيزياء الفلكية أنها تشكل 95٪ من الكون.

قال ماسك أيضًا إنه يأمل أن تساعد xAI في حل "مفارقة فيرمي"، وهو سؤال نظري يسأل لماذا لم يواجه البشر بعد حياة خارج كوكب الأرض في عالم يزيد عمره عن 13 مليار سنة وينضج مع الظروف التي تدعم الحياة.

قال ماسك: "سيكون من الرائع معرفة ما يجري"، مضيفا "هذا هو هدفنا".

فتح ماسك المجال أمام فريقه الأساسي المكون من علماء ومهندسي xAI من الذكور، بما في ذلك العديد من المنافسين في المؤسسة الجديدة مثل ChatGPT الذي يعمل بنظام Microsoft Azure، والذي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI و Bard AI من Google.

أخبر إيجور بابوشكين، وهو موظف سابق في شركة OpenAI ولديه خبرة سابقة في أبحاث فيزياء الجسيمات ويعمل على مصادم هادرون كبير في CERN، موقع Twitter Space، أنه يشارك طموح ماسك في معالجة الأسئلة العلمية الوجودية الكبيرة في xAI.

وقال بابوشكين إن الشركة تريد "إحداث تأثير حقيقي في فهمنا للكون".

لكن العديد من الباحثين الآخرين في xAI، مجموعة تضم باحث مايكروسوفت السابق جريج يانج، ومهندس Google السابق فىDeepMind ومانويل كرويس، وعالم الكمبيوتر السابق في DeepMind Guodong Zhang، حولوا التركيز إلى منافسيهم في الذكاء الاصطناعي.

قال أحد أعضاء فريق ماسك إن "الاحتكار" يمثل حاليًا أكبر خطر منفرد لمشاريع الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص، مضيفًا أن "حوافز" هذا المجال "لا تتماشى حاليًا مع بقية البشرية".