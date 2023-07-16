شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر 10 تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الذكى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبراء أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية وخدمات البث وبعض الألعاب من بين أسوأ العوامل التي تؤدي لاستنزاف بطارية هاتفك، ووفقًا لخبراء التكنولوجيا فى Decluttr، وهو موقع إلكتروني للتداول التكنولوجى، فإن التطبيقات الأكثر ضررًا لبطارية هاتفك الذكي هي التى تعمل باستمرار فى الخلفية، حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط.

ويحذر الخبراء من أن Facebook و Instagram و Twitter و Snapchat و TikTok من أكثر التطبيقات استنزافًا للبطارية، ويمكن لهذه التطبيقات الوصول إلى موقعك والميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال الخاصة بك فى جميع الأوقات.

يأتي ذلك بعدما اشتكى المستخدمون من أن تطبيق Meta الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي "Threads"، والذى حطم الأرقام القياسية من خلال حصد أكثر من 109 ملايين مستخدم منذ إطلاقه الأسبوع الماضى، كان ينهى بطارية هواتفهم سريعا.

كما أن بعض المستخدمين المحبطين من تطبيق التدوين المصغر الجديد، الذى يعتبره الكثيرون منافسًا مباشرًا لتويتر، حذفوا التطبيق بعد نفاد عمر البطارية على هواتفهم الذكية.

وبصرف النظر عن تطبيقات الوسائط الاجتماعية، حذر Decluttr من أن تطبيقات البث، بما في ذلك Spotify و Netflix ، هى أيضًا من بين أسوأ التطبيقات لاستنفاد بطارية هاتفك، وكذلك تطبيق Amazon.

وتعمل تطبيقات الألعاب مثل Candy Crush أيضًا على إفراغ عمر بطارية هاتفك لأنها تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة، وغالبًا ما يلعب المستخدمون لفترات طويلة من الوقت.

وقال خبراء التكنولوجيا، إن إحدى الطرق لتقليل استخدام البطارية لهذه التطبيقات هي إيقاف الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا والميكروفون.

ويمكن أن يساعد تغيير الوصول إلى الموقع للسماح فقط عند استخدام التطبيق في الحفاظ على عمر بطارية هاتفك الذكي لفترة أطول.

وهناك نصيحة أخرى هى إيقاف تشغيل إعداد تحديث التطبيقات فى الخلفية بهاتفك، والذى يسمح للتطبيقات بالتحقق من التحديثات والمحتوى الجديد، حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام بشكل نشط.