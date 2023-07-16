تكنولوجيا: رصد هاتف Xiaomi 13T في منصة FCC إستعداداً للإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi 13T قريباً، ولقد رصد هاتف Xiaomi 13T بالفعل في منصة FCC التي كشفت عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تتضمن سلسلة Xiaomi 13T القادمة من شاومي اثنان من الإصدارات Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro، ولقد رصد الإصدار الرئيسي في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم 2306EPN60G، كما ظهر الهاتف في EEC، وIMEI، وIMDA إلى جانب TKDN.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من FCC أن هاتف Xiaomi 13T يأتي بواجهة MIUI 14، كما يدعم الهاتف تقنية NFC، وWi-Fi 802.11ax، و5G، والبلوتوث.

كما يأتي Xiaomi 13T بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يتميز الغطاء الخلفي للهاتف بتصميم زجاجي، كما ظهر نموذج أخر للهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xiaomi 13T يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus أو Snapdragon 7 Plus Gen 2، من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن تفاصيل مواصفات الكاميرة في هذا الإصدار، إلا أن شاومي تقدم السلسلة للأسواق العالمية في الأول من سبتمبر.

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