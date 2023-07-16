تكنولوجيا: ابل تقدم ساعة Apple Watch Ultra هذا العام بتصميم من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تقارير جديدة إلى خطط ابل لإطلاق تحديث جديد لساعة Apple Watch Ultra الذكية هذا العام، على أن يأتي إصدار هذا العام بتصميم من التيتانيوم.

أطلقت ابل الإصدار الأول من ساعة Apple Watch Ultra الذكية العام الماضي بمواصفات وتصميم يدعم المستخدمين من محبي المغامرة، وتستعد عملاق التكنولوجيا لإطلاق إصدار جديد من ساعتها الذكية المميزة لاحقاً هذا العام.

ويوضح التقرير الذي نشر عبر المحلل “Ming-Chi Kuo” أن ابل قد بدأت في إجراء بعض الترقيات في الإصدار الجديد من ساعة Ultra الذكية، والتي تتميز هذا العام بتصميم فاخر من التيتانيوم.

كما تشمل الترقيات المرتقبة في التصميم الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلا أن تقرير Kuo لم يوضح تفاصيل التكوينات الميكانيكية في الساعة الذكية المرتقبة، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تنفذ الطباعة ثلاثية الأبعاد في أزرار الساعة وزر التاج.

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