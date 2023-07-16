علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ابل تقدم ساعة Apple Watch Ultra هذا العام بتصميم من التيتانيوم

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تقارير جديدة إلى خطط ابل لإطلاق تحديث جديد لساعة Apple Watch Ultra الذكية هذا العام، على أن يأتي إصدار هذا العام بتصميم من التيتانيوم.

أطلقت ابل الإصدار الأول من ساعة Apple Watch Ultra الذكية العام الماضي بمواصفات وتصميم يدعم المستخدمين من محبي المغامرة، وتستعد عملاق التكنولوجيا لإطلاق إصدار جديد من ساعتها الذكية المميزة لاحقاً هذا العام.

ويوضح التقرير الذي نشر عبر المحلل “Ming-Chi Kuo” أن ابل قد بدأت في إجراء بعض الترقيات في الإصدار الجديد من ساعة Ultra الذكية، والتي تتميز هذا العام بتصميم فاخر من التيتانيوم.

كما تشمل الترقيات المرتقبة في التصميم الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلا أن تقرير Kuo لم يوضح تفاصيل التكوينات الميكانيكية في الساعة الذكية المرتقبة، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تنفذ الطباعة ثلاثية الأبعاد في أزرار الساعة وزر التاج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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