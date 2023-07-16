شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: عائدات إعلانات تويتر انخفضت بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال تويتر ينفق أموالًا أكثر مما يكسب، وفقًا لإيلون ماسك، حيث غرد الملياردير بأن الشركة كانت تعاني من مشكلة تدفق نقدي سلبي مستمر بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50% تقريبًا وعبء الديون الثقيل.

قال ماسك: "نحتاج إلى الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نحصل على رفاهية أي شيء آخر".

وفقًا لتقديرات شركة الأبحاث Sensor Tower التي تمت مشاركتها مع بلومبرج ، انخفض الإنفاق الإعلاني بنسبة 89% إلى 7.6 مليون دولار خلال فترة شهرين في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لرويترز لدى تويتر مدفوعات فائدة سنوية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار بسبب الديون التي أخذتها الشركة عندما تستحوذ عليها "ماسك" مقابل 44 مليار دولار.

هذه هي أحدث علامة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة التي اتخذها ماسك في العام الماضي لم تكن كافية لوضع الشركة على أساس مالي قوي.