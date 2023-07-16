تكنولوجيا: MSI تقدم جهاز Stealth 14 Studio بكرت شاشة RTX 4050 وسعر 1700 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة MSI جهاز Stealth 14 Studio بكرت شاشة RTX 4050 بآداء جيد في الألعاب وسعر 1700 دولار تقريباً.

يتميز MSI Stealth 14 Studio بحجم شاشة 14 إنش ومواصفات لدعم المستخدمين في تشغيل الألعاب بآداء جيد، حيث يدعم الجهاز رقاقة معالج Intel Core i7-13700H، وكرت شاشة Nvidia GeForce RTX 4050، كما يتوفر الجهاز بتكوينات أخرى تشمل كروت الشاشة الأقوى GeForce RTX 4060 أو RTX 4070.

وتتميز شاشة الجهاز بأفضل دقة عرض مع إستجابة سريعة تصل إلى 240 Hz لدعم تشغيل الألعاب بعرض إنسيابي وسلس للإطارات.

وتدعم لوحة المفاتيح إضاءة كل مفتاح بشكل مستقل، من جانب أخر لا تأتي الشاشة بنفس جودة عرض اللون الأسود الغامر المميز لشاشات OLED وMini LED.

وتشير بعض التفاصيل إلى أن الجهاز يتميز بمستوى مرتفع في الضوضاء أثناء تشغيل الألعاب، أو مع الأحمال المكثفة والتي قد تصل إلى 34 ديسيبل.

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