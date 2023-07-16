شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit تحذف الدردشات القديمة.. إليك كيفية استعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتقل منصة Reddit إلى بنية دردشة جديدة، وإزالة جميع الدردشات والرسائل قبل عام 2023 ، حيث تعتقد الشركة أن سحب الرسائل القديمة سيمكن "الانتقال السلس والسريع" إلى البنية الجديدة.

دخل التغيير حيز التنفيذ في 30 يونيو، لكن العديد من المستخدمين لاحظوه بعد أيام فقط.

كشف Reddit عن الأمر في سجل التغيير، لكنه لم يخطر أعضاء المجتمع مباشرة، نتيجةً لذلك فقد بعض المستخدمين سجلات رسائلهم ولم يتمكنوا من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من سجلاتهم، ولكن هناك طريقة لاستعادة هذه الدردشات المحذوفة.

كيفية استعادة دردشة Reddit الخاصة بك

يمكن لمستخدمي Reddit طلب بيانات حساباتهم من خلال نموذج عبر الإنترنت، والذي قد يتضمن محادثات يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2023.

على الرغم من أنه قد لا يكون من السهل العثور عليه، فقد لا تضيع الرسائل إلى الأبد.

يمكنك الوصول إلى أرشيف محادثات Reddit القديمة عن طريق تسجيل الدخول والذهاب إلى صفحة طلب البيانات، لذلك حدد نطاقًا زمنيًا أو تاريخ انضمامك.

تتضمن بنية الدردشة الجديدة هذه قنوات دردشة لـ subreddits وعلامة تبويب مُجددة لمستخدمي الأجهزة المحمولة، مثل صفحة الدردشة في إنستجرام.

يضيف Reddit "شريطًا مباشرًا" يعرض جميع المجتمعات التي أنت عضو فيها، مع قنوات الدردشة المخصصة التي لم تنضم إليها بعد، يمكن العثور على هذه القنوات ضمن علامة التبويب Discover على شاشة الدردشة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حجبت فيه المنصة العديد من subreddits للاحتجاج على السياسات الجديدة ، مما يجعل من غير العملي لتطبيقات الطرف الثالث مثل Apollo أن تظل نشطة، ومنذ ذلك الحين اتخذ المستخدمون والمشرفون إجراءات مختلفة للرد.

يقوم Reddit أيضًا بالتخلص التدريجي من نظام العملة الحالي للتعرف على المساهمين الاستثنائيين، حيث لن يتمكن المستخدمون من شراء عملات معدنية جديدة، وستتم إزالة جميع الجوائز والعملات المعدنية بحلول 12 سبتمبر.

وتم انتقاد النهج الحالي لأنه يوفر فوضى وبعض المستخدمين لا يجدونها ذات قيمة، بينما سيتم تقديم نظام بديل، من المتوقع أن يكون أبسط وأكثر وضوحًا.