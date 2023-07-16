شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تمدد الموعد النهائى لدمج Microsoft-Activision بـ69 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمدد هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) الموعد النهائي لمراجعتها لعملية اندماج Microsoft-Activion بقيمة 69 مليار دولار، في أحدث تطور في ملحمة تنظيمية معقدة، حيث تم تغيير تغيير التاريخ من 18 يوليو إلى 29 أغسطس.

وأعلنت هيئة المراقبة "قررت مجموعة التحقيق تمديد الفترة ستة أسابيع لأنها ترى أن هناك أسبابًا خاصة للقيام بذلك".

ومنعت هيئة أسواق المال في البداية عملية الاستحواذ في أبريل الماضي، وخلصت إلى أن الشراء سيعطي مايكروسوفت ميزة غير عادلة في سوق الألعاب السحابية الناشئ في البلاد، وقررت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في مايو استئناف القرار، حسبما نقلت TheNextWeb.

يبدو أن موافقة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق على الصفقة لا تهز سلطة المملكة المتحدة، ولكن هذا الأسبوع بعد أن حكمت محكمة أمريكية ضد محاولة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لمنع الاندماج، خففت هيئة أسواق المال من موقفها.

وتحتاج مايكروسوفت إلى موافقة من الثلاثي البريطاني-الأمريكي-الأوروبي بأكمله لإكمال عملية الشراء.

صرح بيلي برودلوك، المسؤول الإعلامي في هيئة أسواق المال، لموقع The Verge قائلاً: "تدرس مايكروسوفت و Activision طرق تعديل الصفقة، وأن هيئة أسواق المال مستعدة للتعامل معهم على هذا الأساس"، وأضاف أنهم قد يختارون "إعادة هيكلة الصفقة"، والتي قد تؤدي بدورها إلى "تحقيق اندماج جديد".