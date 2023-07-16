شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون تخطط لرفع السرية عن ملف الأطباق الطائرة المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط تحالف من أعضاء البنتاجون لفرض رفع السرية عن ملف الأطباق الطائرة المجهولة UFO شديدة السرية للحكومة الأمريكية، بشكل جماعي، التي تطالب بالنتائج في أقل من عام.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، يقود زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من نيويورك، بالشراكة مع السناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا ومايك راوندز من ساوث داكوتا، الجهود التي ستعين لجنة مراجعة من تسعة أعضاء لتقييم جميع سجلات UFO الحكومية السرية.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب شهادة علنية غريبة من مسؤول استخباراتي كبير متقاعد ديفيد جروش، الذي زعم أن مقاول الجيش والدفاع الأمريكي يعرقل أدلة على وجود أجسام غريبة تحطمت، ووفيات مرتبطة بالجسم الغريب.

وتم تأكيد شهادة جروش جلسات استماع سرية مع شهود آخرين في قطاع الدفاع، وفقًا لتعليقات أدلى بها السناتور روبيو الشهر الماضي، الذي أعرب عن مخاوفه من أن برامج UFO السرية هذه "لا تخضع للمساءلة أمام أحد".

وقالت متحدثة باسم السناتور شومر "سيكون لديك الآن عملية سنرفع من خلالها السرية عن هذه المادة."

ستبدأ المناقشة المفتوحة حول التعديل المقترح الأسبوع المقبل، حيث يدرس مجلس الشيوخ تفاصيل قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) وقانون تفويض الاستخبارات (IAA) للسنة المالية 2024، ومن المرجح جدًا أن يشهد اقتراح مجلس الشيوخ أيضًا دعمًا من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي.

وسيمنح تعديل شومر الوكالات الفيدرالية 300 يومًا فقط لتنظيم وإنتاج سجلاتها الداخلية المصنفة على UAP وتقديمها إلى مجلس المراجعة الجديد.