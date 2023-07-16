شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: 60% من العاملين فى التمويل والتصنيع يخشون استبدالهم بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 2000 صاحب عمل و 5300 عامل في التمويل والتصنيع في سبعة من البلدان الأعضاء فيها، لتقييم الآراء الناشئة حول الذكاء الاصطناعي في مكان العمل.

وأظهر الاستطلاع أن ثلاثة من كل خمسة موظفين يعملون في هذه القطاعات يخشون أن يتم استبدالهم بالذكاء الاصطناعي في العقد المقبل، كما يشعر اثنان من كل خمسة بالقلق من انخفاض الأجور المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وبشكل عام تمثل الوظائف ذات أعلى مخاطر الأتمتة (تلك التي تعتمد على أكثر من 25 من أصل 100 مهارة تعتبر سهلة التشغيل الآلي) 27% من القوة العاملة في 38 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأكثر تعرضًا من بينها دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك المجر والجمهورية السلوفاكية والتشيك وبولندا.

وقال 63% من المشاركين في الاستطلاع إن الذكاء الاصطناعي زاد من استمتاعهم في العمل، من خلال أتمتة على سبيل المثال، المهام الخطرة أو الشاقة حسبما نقلت TheNextWeb.

شهد ثمانية من كل عشرة موظفين تحسّنًا في أدائهم، وقال أكثر من 50% بقليل إن الذكاء الاصطناعي عزز صحتهم العقلية.

أفاد نفس العدد تقريبًا من أصحاب العمل أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد العمال المعوقين.

ولكن على الرغم من ردود الفعل الإيجابية، لا يزال هناك عدد من المخاوف الملموسة، لا يشمل ذلك فقدان الوظائف فحسب بل يشمل أيضًا تكثيف العمل والتحديات الأخلاقية.

تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دولها الأعضاء على التصرف بسرعة والتأكد من أن فوائد الذكاء الاصطناعي في مكان العمل تفوق المخاطر.

ويشدد على الحاجة إلى برامج تدريبية - والأهم من ذلك - سياسات لتسهيل نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وجديرة بالثقة وغير منحازة.