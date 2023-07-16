شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسوأ 5 أماكن لوضع الراوتر.. المطبخ ضمن القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد خبراء WIFI عن أسوأ خمسة أماكن لوضع جهاز التوجيه الخاص بك، حيث يوضح Alex Tofts ، من خدمة مقارنة النطاق العريض Broadband Genie، أن المكان الذي تضع فيه المودم الخاص بك أمر بالغ الأهمية لمدى جودة أداء خدمة الإنترنت في المنزل.

وينصح الخبير أصحاب المنازل بمحاولة إنشاء "خط رؤية واضح" لجهاز التوجيه، وقال لصحيفة The Mail: "القواعد العامة التي يجب وضعها في الاعتبار هي البحث عن أي عقبات قريبة يمكن أن تسبب مشكلة، حيث قال "تجنب وضعه خلف أثاث ضخم أو بجوار أدوات أخرى قد تتسبب في تشويش الإشارة."

ومع وضع ذلك في الاعتبار، هناك خمسة مواقع يجب عليك تجنب وضع الراوتر بها :

- تحت الدرج سيختار العديد من الأشخاص إبقاء جهاز التوجيه الخاص بهم بعيدًا عن الأنظار، ولكن القيام بذلك قد يكون ضارًا إذا كنت تريد سرعات إنترنت عالية موثوقة.



- المطبخ وقال أليكس: "نحن نعلم أن أجهزة التوجيه ليست هي الأشياء الأكثر إمتاعًا في منزلك ولكن لا تعاملها مثل هاري بوتر وتغلقها أسفل الدرج."- المطبخ تستخدم العديد من الأجهزة في المطبخ إشارات الراديو التي يمكن أن تكون مسؤولة عن إعاقة إشارة الإنترنت لديك، وتابع أليكس: "يكون المطبخ أحيانًا موطنًا لعدد قليل من هؤلاء والمسبب الرئيسي هو الميكروويف".



بجانب النافذة "هذا يستخدم نفس إشارة 2.4 جيجا هرتز، والتي ستنافس جهاز التوجيه الخاص بك عند تسخين بعض الطعام."بجانب النافذة يعد فتح المودم بجوار النافذة خيارًا شائعًا، ولكنه أيضًا خيار غير منطقي - خاصة أثناء شهور الصيف المعتدلة، وإذا تم تسخين جهاز الراوتر الخاص بك، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلة.

وقال أليكس: "مثل أي جهاز كهربائي، من المهم أن يبقيه باردًا، و"قد يكون هذا أكثر صعوبة في الصيف، ولكن تجنب وضعه بجوار أي نوافذ حيث ستكون في ضوء الشمس المباشر.

و"يجب أن تكون البقعة المظللة التي لا تسدها أجسام كبيرة على ما يرام. تأكد من وجود تهوية مناسبة في الغرفة أيضًا."

- بجانب إناء أو حوض للأسماك لا يمكن أن يكون هذا فقط خطرًا على سلامة منتج كهربائي، ولكن الماء يمكن أن يعيق إشارات Wi-Fi الخاصة بك، وتابع أليكس: "تحجب المياه إشارات Wi-Fi، لذا لا تضع جهاز التوجيه الخاص بك بالقرب من أي شيء به الكثير من الماء.

"سواء كان هذا هو شلالك الداخلي، أو حوض السمك، أو حوض السمك، أو حتى المزهريات التي تحتوي على الكثير من الماء بداخله."

الدور العلوي: سيؤدي وضع جهاز الراوتر في العلية إلى منع شبكة Wi-Fi لديك من الوصول إلى أقصى إمكاناتها، وبدلاً من ذلك، ضع الجهاز حول منتصف المنزل بدلاً من الحواف، وخلص أليكس إلى أن "مساحة العلية ليست مثالية لقوة الإشارة".

و"من الناحية المثالية، تريد أن يكون جهاز التوجيه الخاص بك في الطابق الأرضي في منتصف منزلك، وهذا سيمنحه أفضل فرصة للوصول إلى جميع الغرف في منزلك.

و"يمكن أن تؤدي مادة العزل الموجودة في العلية أيضًا إلى صعوبة الحصول على إشارة أفضل، و"إذا كنت تستخدم مساحة العلية وتحتاج إلى الإنترنت هناك ، فعليك التفكير في استخدام معزز Wi-Fi."