شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "الصوت المستقر" الجديدة من يوتيوب؟ وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد موقع يوتيوب بلا شك أحد أشهر الخدمات التي تقدمها جوجل لمستخدميها وأكثرها استخدامًا، حيث يتلقى تطبيق أندرويد الخاص به باستمرار تحديثات بميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، وإحدى هذه الميزات التي سيتم إطلاقها قريبًا هي "الصوت المستقر"، بحسب موقع gizchina.





الميزة هي معالجة مشكلة مزعجة يواجهها العديد من المستخدمين عند مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب، فعندما يشاهد المستخدمون مقاطع فيديو متعددة على التوالي، فقد يواجهون تغييرات مفاجئة في مستوى الصوت بسبب إعدادات الصوت المختلفة، وهو أمر مزعج للغاية، حيث تأتى هذه الميزة لحل تلك المشكلة.

وعلى الرغم من أن جوجل لم تقدم أي تفاصيل رسمية حتى الآن ، فإننا نعتقد أن هذه الميزة ستعمل كعامل تطبيع وضاغط لتساوي الحجم بين مقاطع الفيديو أو حتى داخل نفس الفيديو، ومن المتوقع أن يتم استقبال الميزة بشكل جيد من قبل معظم المستخدمين.

ويعد بجعل تجربة المشاهدة على اليوتيوب أكثر سلاسة ومتعة، ومع ذلك ، قد لا تعمل بشكل جيد مع مقاطع الفيديو الموسيقية، فيما أكدت بعض التسريبات أن الميزة أصبحت متاحة بالفعل لبعض المستخدمين، ولكن من المرجح أنه لا يزال قيد الاختبار قبل أن يصبح متاحًا للجميع على مستوى العالم.