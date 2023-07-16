تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Redmi 12 باللون الأسود Jade في الأول من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتفها المتوسط Redmi 12 للأسواق بإختيار جديد في الألوان يعرف باللون الأسود “Jade”، على أن يتم إطلاق الإختيار الجديد في الأول من أغسطس.

شاركت شاومي إعلان تشويقي مؤخراً كشفت من خلاله عن تصميم اللون الأسود من هاتف Redmi 12 الذي يتوفر في السوق الهندي في بداية الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يحاكي هذا الإصدار الإختيار اللون الفضي “Moonstone” الذي تميز بتصميم زجاجي كريستالي في الغطاء الخلفي.

ويتوفر هاتف Redmi 12 بالفعل في الأسواق العالمية بشاشة IPS LCD بحجم 6.79 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 550 nit، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الزر الرئيسي، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

كما يتميز الهاتف برقاقة معالج Helio G88، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الهاتف معايير IP53، كما ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Redmi 12 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

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