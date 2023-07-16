الجديد شديد.. بعد تسريب فيديو لها مع خالد يوسف رانيا التومي بطلة مسلسل سر باتع تخطف الأنظار بإطلالة جذابة من غرفة نومها..ومتابع كسحت صافيناز

عدن - سعد محمود - جذبت الفنانة رانيا التومي أنظار متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام.

وظهرت رنيا التومي بطلة مسلسل سر باتع للمخرج خالد يوسف و جذبت انظار متابعيها بملابس السباحة الزرقاء المفتوحة ، وتركت شعرها مرتخيًا بشكل يتناسب مع إطلالتها بينما كانت تقضي إجازتها الصيفية وتستمتع بأشعة الشمس في ظهورها الأخير.

وتتميز رانيا التومي برشقتها ، حيث تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة ، منها الفساتين المفتوحة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف جمالها ورشاقة.

تصدرت الفنانة والموديل التونسي رانيا التومي فهرس البحث على جوجل ، بظهورها في مسلسل “سارة البطاي” ، حيث يعد آخر اكتشاف لخالد يوسف الذي رشحه للمشاركة في المسلسل.