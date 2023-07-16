شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات شهيرة تستنذف بطارية هاتفك الذكى.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرك الناس فقط أن هناك العديد من التطبيقات الشائعة تستنزف عمر البطارية، فيما يقول الخبراء إن تطبيقات الوسائط الاجتماعية وخدمات البث وبعض الألعاب كانت من أسوأ المخالفين، ولعل التطبيقات الأكثر ضررًا لبطارية هاتفك هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية ، حتى عندما لا يتم استخدامها بشكل نشط، وذلك بحسب الخبراء في موقع التداول التكنولوجي Decluttr.

ويعد فيس بوك وInstagram، المملوكان لشركة Meta ، إلى جانب Twitter و Snapchat و TikTok من أكثر التطبيقات استنزافًا لأن هذه التطبيقات يمكنها الوصول إلى موقعك والميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال في جميع الأوقات.

ويأتي ذلك بعد أن اشتكى المستخدمون من Threads، تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد من Meta ، الذي حطم الأرقام القياسية من خلال كسب أكثر من 109 مليون مستخدم منذ إطلاقه الأسبوع الماضي، كان "يقتل هواتفهم بسرعة البرق".

حتى أن بعض مستخدمي التطبيق الجديد، الذين يعتبرهم الكثيرون منافسًا مباشرًا لتويتر، قاموا بحذف التطبيق بعد أن نفد عمر البطارية على هواتفهم، وإلى جانب تطبيقات الوسائط الاجتماعية، حذر ديكلوتر من أن تطبيقات البث، مثل Spotify و Netflix ، كانت أيضًا من بين أسوأ المخالفين لخفض عمر بطارية الهاتف - وكذلك Amazon.

وتم العثور أيضًا على Uber ، تطبيق hail and ride ، على استنزاف عمر البطارية بسرعة لأنه، مثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية ، لديه إمكانية الوصول إلى موقعك والميكروفون والوسائط ، فضلاً عن المعلومات المالية، كما تم أيضًا تمييز تطبيقات الألعاب، مثل Candy Crush ، على أنها تفرغ بطارية هاتفك لأنها تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة وغالبًا ما يلعب اللاعبون لفترات طويلة من الوقت.

وقال ديكلوتر إن إحدى الطرق لتقليل استخدام البطارية لهذه التطبيقات هي إيقاف الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا والميكروفون، وقال الخبراء أيضًا إن تغيير الوصول إلى الموقع للسماح فقط عند استخدام التطبيق يمكن أن يساعد أيضًا في تشغيل البطارية لفترة أطول.

وتم اقتراح نصيحة أخرى وهي إيقاف تشغيل إعداد تحديث التطبيقات في الخلفية بهاتفك، والذي يسمح للتطبيقات بالتحقق من التحديثات والمحتوى الجديد، حتى لو لم تكن قيد الاستخدام بشكل نشط.

بينما سارع ملايين المستخدمين إلى تنزيل المواضيع ، اشتكى الكثيرون من تأثيرها على بطارية هواتفهم، وكتب أحد المستخدمين على تويتر: "هل Threads مجرد ... قاتلة لبطارية أي شخص آخر؟"، بينما قال آخر: "هل Threads تستنزف بطارية iPhone أم أن شيئًا ما تغير مع أجهزة iPhone مؤخرًا؟ نادرًا ما أستخدم التطبيق على الإطلاق ، لكن بطاريتي تستنزف مؤخرًا أكثر من المعتاد ".

لم يتم توضيح سبب استنزاف البطارية بعد، لكن خبير الأمن السيبراني جيك مور يعتقد أنه قد يرجع إلى ما يُعرف باسم "الاختبار السلبي"، وقال: "لطالما اتهمت تطبيقات Meta بالتسبب في نفاد بطارية iPhone، قد يكون ذلك بسبب محاولتهم فهم المزيد عن تطبيقاتهم وكيفية تفاعل المستخدمين معها، حيث تُستخدم عملية تسمى الاختبار السلبي لمساعدة المطورين على تعلم كيفية استخدام الأشخاص للتطبيق لتحسينه، وكان يُعتقد أن فيس بوك يستخدم هذا في الماضي.

أسوأ 10 تطبيقات لاستنزاف البطارية

1. فيس بوك

2. تويتر

3. انستجرام

4. سناب شات

5. TikTok

6. اوبر

7. أمازون

8. سبوتيفي

9. نيتفليكس

10. كاندي كراش