شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصنع تسلا في تكساس ينتج أول شاحنة Cybertruck والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة سنوات من التأخير ، يبدو أن Cybertruck أخيرًا في طريقها إلى المستهلكين، حيث نشرت تسلا عبر حسابها على تويتر صورة لشاحنة Cybertruck خرجت مؤخرًا من خط تجميع Giga Texas التابع للشركة في أوستن، حيث قالت الشركة في تغريدتها "تم بناء أول شاحنة Cybertruck في جيجا تكساس!"

كما يشير Electrek ، فإن السيارة المعنية هي على الأرجح نموذج نية إنتاج Tesla مصمم لتحديد الطريقة الأكثر فاعلية لصنع السيارة الجديدة على نطاق واسع. حقيقة أن الشركة شاركت صورة لشاحنة Cybertruck منتهية قد تشير إلى أنها في طريقها للوفاء بأحدث جدول زمني تم تعيينه من قبل Elon Musk للالتقاط المتأخر في كثير من الأحيان.

وفي بداية العام ، توقع ماسك أن يبدأ تصنيع حجم شاحنة Cybertruck في عام 2024 ، مضيفًا أنه من المرجح أن يبدأ الإنتاج المحدود "في وقت ما هذا الصيف"، في الآونة الأخيرة ، أخبر المستثمرين أن تسلا ستعقد حدث تسليم شاحنة Cybertruck في الربع الثالث من عام 2023.

وقال ماسك في أبريل: "يستغرق الأمر وقتًا لبدء خط التصنيع ، وهذا حقًا منتج جذري للغاية"، ليس بالطريقة التي تصنع بها السيارات الأخرى "، وإلى هذه النقطة ، يتضمن إطار Cybertruck المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ تقنيات تصنيع معقدة لا تُستخدم عادةً في إنتاج السيارات الأخرى، وقد واجهت Tesla أيضًا اختناقات متكررة تتعلق بطاريتها من الجيل التالي 4680.

وكان تاريخ الإصدار الأصلي (والمتفائل للغاية) للشركة لـ Cybertruck هو عام 2021، وفي ذلك الوقت ، قال Tesla إن السيارة ستبدأ من 39.900 دولار لنسخة المحرك الواحد ، مع وصول الطراز ثلاثي المحركات بسعر 70.000 دولار.

وقالت شركة صناعة السيارات منذ ذلك الحين إنها لم تقرر بعد السعر النهائي ، وأن تكلفة Cybertruck يمكن أن تستند إلى عوامل متعددة ، بما في ذلك نقص سلسلة التوريد وحالة الاقتصاد.



