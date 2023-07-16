شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعة Apple Watch Ultra ستصل هذا العام بتصميم من التيتانيوم مطبوع 3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر موثوق أن شركة أبل ستطلق جيل ثاني من ساعتها الذكية Watch Ultra في وقت لاحق من العام 2023، حيث ستظل هذه النسخة من الساعة عالية الجودة تحتوي على أجزاء مصنوعة من التيتانيوم - ومع ذلك، قد يتم تصنيعها بطريقة جديدة تمامًا، حيث يقال إن التقنية المتطورة تجعل الأمر أرخص وأسهل على عملاق التكنولوجيا لصنع أحدث ساعتها الذكية الرائدة، وذلك بحسب موقع notebookcheck الأمريكى.

ومن المتوقع الآن أن تقوم Apple بتحديث Watch Urtla بطراز جديد بعد حوالي عام من إطلاق إصدار الجيل الأول من ساعتها الذكية "فئة المغامر" في السوق، وعلاوة على ذلك، فإن حقوق المفاخرة المتميزة كجهاز يمكن ارتداؤه مع التيتانيوم في بنائه تميل الآن للحصول على ترقية هذه المرة.

وتلمح أحدث رسالة عامة من Ming-Chi Kuo إلى أن "Apple Watch Urtla الجديد" قد تبدو (أو على الأقل يتم تسويقها) بشكل مختلف قليلاً، حيث قامت الشركة العملاقة بإجراء بعض التحسينات على عملية الإنتاج الخاصة بها، حيث أنها تنطوي على إدخال الطباعة ثلاثية الأبعاد، على الرغم من أن Kuo لا يحدد "الأجزاء الميكانيكية" التي سيتم تطبيق التقنية في كل مكان بشكل متزايد، وقد تكون أزرار Watch Urtla وتاجها من المرشحين الأساسيين.