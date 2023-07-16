تكنولوجيا: تحديث Google Nest Hub الأخير يؤدي إلى تعطل بعض من الشاشات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة جوجل تحديث لكلٍ من Nest Hub وHub Max مؤخراً، والذي أدى إلى رصد بعض المشاكل في الشاشات الذكية مثل تعطلها عن العمل، أو تجميد الشاشة الذكية.

تحرص شركة جوجل على إطلاق التحديثات المستمرة لأجهزة Google Nest Hub التي تتوفر بشكل تلقائي لمستخدمي الشاشات الذكية.

ولقد أطلقت عملاق البحث تحديث مؤخراً أدى إلى الإضرار بعدد من شاشات Nest Hub الذكية، حيث أكدت التقارير على أن تجميد الشاشة هي المشكلة الأبرز بين مستخدمي الأجهزة بنسبة تصل إلى 99%.

أيضاً أكد عدد من المستخدمين على أن تجميد شاشات Google Nest Hub الذكية قد يستمر في بعض الأحيان لساعات، بينما اتجه البعض الأخر لفصل الشاشة عن منفذ الطاقة وإعادة تشغيلها من جديد.

كما تؤكد بعض التقارير الأخرى على أن تحديث Nest Hubs الأخير أدى إلى الإضرار بالشاشات الذكية بشكل كبير، إلا أن شركة جوجل ستعمل على دفع تحديث للبرمجيات لمعالجة الأجهزة المتضررة.

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