علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تحديث Google Messages يعود بميزة التنظيم التلقائي

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق إصدار تجريبي جديد لتطبيق Google Messages  والذي يعود بميزة التنظيم التلقائي للرسائل من جديد.

تقدم جوجل ميزة “Auto-organizing” من جديد في التحديث الجديد لتطبيق الرسائل، حيث تعمل هذه الرسائل على تجميع تلقائي للرسائل النصية القصيرة والمحادثات.

ولقد كانت شركة جوجل قد قدمت هذه الميزة في التطبيق خلال العام الماضي، إلا أن الميزة أدت إلى إختفاء بعض الأقسام، واليوم رصدت الميزة من جديد لدى بعض المستخدمين من خلال الإصدار التجريبي.

ولقد كشف الإصدار التجريبي رقم “20230711_01_RC00” عن تبويبات “Personal” و“Business”، والتي تعمل على تصنيف الرسائل وفقاً للفئة، أو Primary.

وتظهر الإعدادات عن تبويب “تنظيم الرسائل” مع حجب تبويب “عرض الرسائل حسب الفئة”، مع إختفاء تبويب “عرض الفئة الأساسية”، ومن المتوقع أن يكشف الإصدار التجريبي الثابت من هذا التحديث عن التغييرات التي أجريت في التطبيق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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