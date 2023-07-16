شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة سرية تكشف ما يعرفه انستجرام وفيس بوك عنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع الشبكات الاجتماعية كميات كبيرة من المعلومات عن مستخدميها للمعلنين، وتبين أنه يمكنك الوصول إلى القوائم المخفية التي تكشف بالضبط ما تعرفه بعض التطبيقات عنك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه للوصول إلى القائمة على كل من فيس بوك وانستجرام، حيث يتم إخفاء معلوماتك الشخصية، ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية في التطبيق، ثم إلى مركز الحسابات، ثم انتقل إلى "إعدادات الحساب"، ثم "تفضيلات الإعلانات"، ثم "موضوعات الإعلانات"، حيث سترى قائمة مختصرة بالموضوعات التي تهتم بها، حدد "عرض المواضيع وإدارتها" ، وسترى القائمة الكاملة.

إذا كنت قد استخدمت انستجرام وفيس بوك لفترة من الوقت، فستكون هذه القائمة كبيرة، ومع كل إدخال في قائمتك، يمكنك ببساطة الضغط عليه وتحديد ما إذا كنت تريد رؤية المزيد أو أقل من الإعلانات عن المواضيع المحددة.

هناك أيضًا قائمة منفصلة "إعدادات الإعلانات" حيث يمكنك ضبط الإعدادات حول الفئات المستخدمة للوصول إليك.

كشف بول بيشوف، المدافع عن الأمان والخصوصية في شركة Comparitech، أن Instagram و Threads، مثل معظم الشبكات الاجتماعية الأخرى، يجمعون بيانات عنك بثلاث طرق.

أولاً، المعلومات التي تقدمها عن طيب خاطر، مثل المعلومات التي تستخدمها للتسجيل في الحساب وتفاصيل ملفك الشخصي ومنشوراتك.

ثم هناك بيانات يتم جمعها في الخلفية أثناء استخدامك للخدمة، مثل عنوان IP الخاص بك وموقعك، وما المنشورات والميزات التي تتفاعل معها ، ومتى ومدة استخدامها ، ولغتك ، وتفاصيل جهازك.

ويمكن للشبكات الاجتماعية الحصول على معلومات من أطراف ثالثة، مثل وسطاء البيانات والسجلات العامة وتتبع ملفات تعريف الارتباط، ويمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه لتتبع مواقع الويب التي تزورها وتتفاعل معها.