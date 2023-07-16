شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تفعل مهمة القمر الخاصة بالهند بعد الإطلاق.. تفاصيل رحلة المركبة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مهمة استكشاف القمر الثالثة في الهند Chandrayaan-3 في رحلتها التاريخية وغير المباشرة إلى القمر، حيث تم إطلاق المهمة التي تتكون من وحدة دفع ومركبة هبوط آلية ومركبة، من مركز ساتيش داوان للفضاء الهندي في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، وستهبط المهمة على سطح القمر في 23 أغسطس أو 24 أغسطس، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيكون النجاح كبيرا بالنسبة للهند، مما يجعلها رابع دولة، بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين، تهبط بسهولة بمسبار على سطح القمر.

وفقًا لمشغلي Chandrayaan-3، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ، فإن الأهداف الرئيسية الثلاثة للمهمة التي تبلغ قيمتها 77 مليون دولار أمريكي تقريبًا هي القيام بهبوط آمن بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، ونشر مركبة الجوالة وإثبات عملها و إجراء تجارب علمية في الموقع على مدار يوم قمري واحد للعملية، أي ما يعادل حوالي 14 يومًا من أيام الأرض.

ولكن هناك الكثير مما يجب فعله قبل وصول Chandrayaan-3 إلى القمر، فيما يلي ملخص الخطة والخطوات التالية.

تقسم ISRO رحلة Chandrayaan-3 التي تستغرق 40 يومًا تقريبًا إلى القمر إلى ثلاثة أجزاء متميزة: المرحلة المتمحورة حول الأرض، ومرحلة الانتقال القمري، ومرحلة مركزية القمر.

انتهت الآن المرحلة الأولى جزئيًا، مع اكتمال فترات ما قبل الإطلاق والإطلاق والصعود عن طريق الإقلاع وفصل صاروخ Chandrayaan-3 عن صاروخه، والمهمة الآن في مرحلة مناورة الأرض، وهي جزء من المرحلة 1.

تقوم Chandrayaan-3 بخمس مدارات حول الأرض، وفي كل مرة تتأرجح فيها المركبة الفضائية عبر الأرض، ستزيد المسافة التي تفصلها عن كوكبنا.

سيساعد المسح النهائي في وضع Chandrayaan-3 على مسار النقل القمري، وإرساله نحو القمر خلال مرحلة النقل القمري (المرحلة 2).

ستقوم Chandrayaan-3 بعد ذلك بإدخال نفسها في المدار القمري، وهي حركة ستنطلق من المرحلة المتمحورة حول القمر (المرحلة 3)، ستدور المهمة بعد ذلك حول القمر أربع مرات، وتقترب تدريجياً من سطح القمر مع كل حلقة لاحقة.

تشغل Chandrayaan-3 المحرك الذي يحرك المركبة في مدار دائري على بعد حوالي 62 ميلاً (100 كيلومتر) فوق سطح القمر، ثم تنفصل عناصر المسبار والعربة الجوالة في البعثة عن وحدة الدفع.

سيهبط المسبار في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر بسرعة أقل من 5 ميل في الساعة (8 كم/ ساعة)، وستبقى وحدة الدفع الخاصة بـ Chandrayaan-3 في مدار حول القمر، وستبقى على اتصال بالمركبة الجوالة ومركبة الهبوط.